İş sözleşmesi sona eren çalışanların merak ettiği konuların başında ihbar tazminatı geliyor. İşten ayrılma şekli, çalışma süresi ve bildirim süresi bu hakkın doğup doğmayacağını belirliyor.

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde işveren veya işçi, kanunda belirlenen bildirim sürelerine uymak zorunda olabiliyor. Bu süre çalışma süresine göre değişiyor.

ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTIKÇA BİLDİRİM SÜRESİ DE ARTIYOR

İş Kanunu'nda çalışma süresine göre farklı ihbar süreleri belirlenmiş durumda. Bu süreye uyulmaması halinde ihbar tazminatı gündeme gelebiliyor.

HER İŞTEN AYRILAN TAZMİNAT ALAMIYOR

İş sözleşmesinin sona erme nedeni ve fesih şekli önem taşıyor. Haklı nedenle derhal fesih gibi durumlarda farklı kurallar uygulanabiliyor.

İHBAR TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

Hesaplamada ücret ve kanuni bildirim süresi dikkate alınıyor. Giydirilmiş ücret unsurları da hesaplamayı etkileyebiliyor.

BELGELERİ SAKLAYIN

İş sözleşmesi, bordrolar ve fesih bildirimi olası uyuşmazlıklarda önem taşıyor. Çalışanların haklarını kaybetmemek için hukuki süreleri takip etmesi gerekiyor.