İstanbul’da kaçak içki imalathanesine operasyon
Haberler Gündem

İstanbul’da kaçak içki imalathanesine operasyon

Küçükçekmece’de kaçak olarak içki üretilen binaya yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. İmalathanedekilere el konuldu.

Küçükçekmece’de boş olduğu belirtilen binada kaçak olarak içki üretildiği bilgisini alan polis, geçen pazartesi operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 ton 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi, 400 bidon kapağı, 102 boş bidon, 2 havalandırma fanı, 3 elektrikli motor ve 2 hortuma el konuldu.

2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Meral Akşener, ANKAPARK enkazını gezdi: Vatandaşın ütüldüğünü gördük

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Çarşaf giyerek takip ettiği kuzeni ve eşine ‘yasak aşk’ kurşunu

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

Otomobil baraj gölüne devrildi: Astsubay ve arkadaşı öldü

İstanbul’da kaçak içki imalathanesine operasyon
Gündem