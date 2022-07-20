İstanbul’da kaçak içki imalathanesine operasyon

Küçükçekmece’de kaçak olarak içki üretilen binaya yapılan baskında 2 şüpheli yakalandı. İmalathanedekilere el konuldu.

Küçükçekmece’de boş olduğu belirtilen binada kaçak olarak içki üretildiği bilgisini alan polis, geçen pazartesi operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 7 ton 600 litre alkollü sıvı, 6 boş plastik tank, damıtma kazanı, kapaklama makinesi, 400 bidon kapağı, 102 boş bidon, 2 havalandırma fanı, 3 elektrikli motor ve 2 hortuma el konuldu.

2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.(DHA)