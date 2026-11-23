İstanbul Sarıyer’de sokaklarda dolaşan dişi aslanı yakalamak için ekiplerin başlattığı çalışmalar devam ediyor. Arama operasyonu havadan da görüntülenirken, Valilik aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir dişi aslanın sokaklarda dolaştığına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri paniğe neden oldu. Uskumruköy Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerin ardından bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Aslanın yakalanması için başlatılan çalışmalara Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri de katıldı.

Dün akşam saatlerinde ortaya çıkan görüntülerde, dişi olduğu belirtilen bir aslanın mahalle sokaklarında dolaştığı görüldü. Ekipler, hayvanın yerini belirlemek için bölgede geniş çaplı arama başlatırken termal kameralardan da yararlandı.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA UYARI: EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN

İstanbul Valiliği, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 18.00 sıralarında Uskumruköy Mahallesi'nde bir aslanın güvenlik kameralarına yansıdığını açıkladı.

Olayın ardından bölgede çalışma başlatıldığını belirten Valilik, çevrede yaşayan vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıldığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaların Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi. Ayrıca hayvanın bulunduğu bölgenin tespit edildiği ve sağ olarak yakalanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

MİLLİ FUTBOLCU ABDÜLKERİM BARDAKCI DA ARAMAYA KATILDI

Sarıyer'de aslanı yakalamak için çalışmalar sürerken, arama bölgesinde dikkat çeken bir isim de görüldü. Galatasaraylı milli futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın da bölgede bulunduğu ve ekiplere destek verdiği öğrenildi.

ASLANIN ORMANLIK ALANDAKİ YERİ TESPİT EDİLDİ

Milli Parklar Müdürlüğü, Sarıyer'de aranan dişi aslanla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Sarıyer Doğa Koruma ve Millî Parklar Şefliği ile Zekeriyaköy Jandarma Karakolu ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerinin kaydedildiği bölgede termal kameralarla arama gerçekleştirdiği belirtildi.

Çalışmalar sonucunda aslanın ormanlık alandaki konumunun tespit edildiği bildirildi. Ekiplerin, hayvanı ormanlık alandan açık ve güvenli bir alana çıkarmayı, ardından uzman veteriner hekimler tarafından uyuşturucu iğne kullanılarak sağlıklı şekilde yakalamayı planladığı kaydedildi.

Jandarma ekiplerinin de çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarmayı sürdürdüğü aktarıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA EVDE KALIN ÇAĞRISI

Sarıyer Belediye Başkanı, bölgede devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslanın sürekli yer değiştirdiğini belirten Başkan, hem vatandaşların güvenliği hem de ekiplerin çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilmesi için bölge halkından evlerinden çıkmamalarını istedi.

Aslanın daha önce biri tarafından yetiştirilmiş ve beslenmiş olabileceğini düşündüklerini ifade eden Başkan, hayvanın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞKIN VE TEDİRGİN: "ASLAN HİÇ DUYMADIK"

Sarıyer'de ortaya çıkan aslan, mahalle sakinlerinde korku ve şaşkınlığa yol açtı. Hayvanın bölgede görüldüğü haberini aldıktan sonra büyük endişe yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, tedirginlik nedeniyle uyuyamadıklarını dile getirdi.

Bir mahalle sakini, "Kedi, köpek duyduk da aslan hiç duymadık. Çok şaşırdık, korkudan uyuyamıyorum" derken, bir başka vatandaş ise "Aslan, timsah duyuyorduk ama gerçek olduğunu düşünmüyorduk. Gerçekmiş. Herkes şaşkınlıkla olacakları bekliyor" sözleriyle yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.