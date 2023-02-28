İstanbul Gedik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
Haberler Gündem

İstanbul Gedik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi     : 11.03.2023

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Saros Körfezi’nde deniz suyu metrelerce çekildi

Saros Körfezi’nde deniz suyu metrelerce çekildi

Malatyalı depremzede: İsteğimiz bir konteyner. Yat, kat istemiyoruz

Malatyalı depremzede: İsteğimiz bir konteyner. Yat, kat istemiyoruz

Doğalgazda mart tarifesi belirlendi

Doğalgazda mart tarifesi belirlendi

İstanbul Gedik Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor
Gündem