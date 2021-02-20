Işık Üniversitesi araştırma görevlisi alıyor

Işık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruya göre üniversite bünyesinde araştırma görevlisi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Işık Üniversitesi tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Başvurular, 1 Marta 2021 tarihine kadar şahsen veya posta yolu gerçekleştirilecek.

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