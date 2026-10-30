İstanbul Pendik'te yemek siparişi götüren 20 yaşındaki Yusuf Dal, haraç istendiğini söyleyen iş insanının aracı sanılan otomobilde silahlı saldırıya uğradı. Dal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, iki saldırıyla bağlantılı olarak Sapanca, Sancaktepe ve Avcılar'da yakalanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

DHA- İstanbul'un Pendik ilçesinde yemek siparişi götüren 20 yaşındaki motokurye Yusuf Dal, içinde beklediği otomobile açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Polis incelemesinde, şüphelilerin otomobili haraç istedikleri iş insanının aracı sandıkları belirlendi. İki silahlı saldırıyla bağlantılı operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

15 Ekim Perşembe günü kentte etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle motosiklet kullanımı yasaklanınca Dal, siparişleri yetiştirmek için arkadaşı A. B. ile emanet bir otomobille yola çıktı.

Sipariş adresine ulaştıktan sonra araçta bekleyen Dal, otomobilin arkasından açılan ateşin hedefi oldu.Arkadaşı tarafından hastaneye kaldırılan Dal'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

HEDEFTEKİ İŞ İNSANI TEHDİTLERİ ANLATTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Dal'ın herhangi bir düşmanının veya tehdit kaydının bulunmaması üzerine siparişin götürüldüğü adreste yaşayan iş insanı E. Ş.'nin ifadesine başvurdu.

E. Ş., organize bir grup tarafından telefonla aranarak kendisinden haraç istendiğini ve ölümle tehdit edildiğini söyledi. İncelemede, şüphelilerin kuryenin kullandığı otomobili iş insanının aracı sanarak pusu kurduğu belirlendi.

İKİ SALDIRIDA KULLANILAN OTOMOBİLİ YAKTILAR

Polisin araştırmasına göre aynı şüpheliler, 24 Ekim Cumartesi günü Ümraniye'de B. D.'ye yönelik ikinci bir silahlı saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırının, şüphelilerden birinin annesiyle ilişki yaşayan kişiye karşı intikam amacıyla düzenlendiği belirlendi.

Her iki saldırıda da kullanılan otomobil, izleri kaybettirmek amacıyla Pendik sahilinde ateşe verildi. Polis ekipleri, şüphelilerin Kocaeli üzerinden Sakarya'nın Sapanca ilçesine geçtiğini ve kiraladıkları lüks villalarda saklandığını tespit etti.

VİLLADAN KAÇIŞ GİRİŞİMİ DRONA YANSIDI

Sapanca'daki villaya, özel harekât polislerinin katılımıyla dron destekli şafak operasyonu düzenlendi. Polisleri fark ederek bahçe duvarından atlayan bir şüpheli, yere düştüğü anda ekiplerce yakalandı. Kaçış girişimi dron kamerasıyla kaydedildi.

Sancaktepe ve Avcılar'daki adreslere de uzanan operasyonlarda toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.