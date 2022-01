İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var.133 bin 360 ton mevcutta tuz stokumuz var. Şu ana kadar, bu 4 günlük süreçte, 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım” dedi.

Ekrem İmamoğlu, dün akşam saatlerinde başlayıp, kenti tam anlamıyla esir alan yoğun kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) konuşan İmamoğlu, mağduriyet yaşayan vatandaşların sorunlarını en aza indirme konusunda tüm kurum, kuruluşlarla müşterek bir çalışma içerisinde olduklarını vurguladı.

“1 METREYİ AŞAN KAR YOĞUNLUKLARINA ULAŞTIK”

Kar yağışının, özellikle dün akşam 21.00 sıralarında yoğunlaştığını aktaran İmamoğlu, şunları söyledi:

“Çok yoğun bir kar yağışını hep birlikte yaşadık. 15.00 itibariyle, öğleden sonra Arnavutköy ve Eyüpsultan bölgesinde yoğun bir biçimde başlayan kar yağışı, 18.00 sonrası İstanbul’un özellikle batı tarafında Başakşehir, Esenyurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Büyükçekmece hattında çok yoğun etkisini gösterdi. Arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre; sekiz saatte yaklaşık 60 kilograma ulaştığı noktalar var. Yani bir metrekareye düşen kar yağışı, 60 kilogram. Yağmur ölçüsüyle ifade ediyorum. Normalde 24 saatte bir yere, 50 kilogram yağmur düştüğünde, bu, çok yoğun bir yağmur yağışıdır. Biz, bunu 8 saatte kar yağışıyla elde eden bir bölge haline dönüştük. Kar kalınlığı 80 santimetreyi bulan bölgelerimiz var. Özellikle kuzey hattında, ki bazı yığılmalarla bu yollarda 1 metreyi aşan kar yoğunluklarına ulaştık. Şehrimizin genelinde ise, 30-35 santim ve 50 santim aralığında bir kar kalınlığı oluşmuştur”

“VATANDAŞLARIMIZIN ARAÇLARINI ALSIN”

Kar yağışının bu akşam 18.00 itibariyle yeniden başlayacağı yönünde tahminler olduğunu belirten Ekrem İmamoğlu, “Belli bölgelerde özellikle kar yağışı yine etkili olacak. O bakımdan, yapılan bütün uyarılara, bütün açıklamalara, bütün vatandaşlarımızın hassasiyetle uymasını istiyoruzö dedi. İstanbul Valiliği’nin mesai saatlerine ve kente giriş-çıkışlara yönelik kararlarını hatırlatan İmamoğlu, “Az önce yine Sayın Valimizle konuşarak mutabık olduğumuz, TEM otoyolunda, Kuzey Çevre Yolu’nda ve D100, yani E5 karayolunda aracını bırakmış olan vatandaşlarımızın da araçlarını bu alanlardan almasına müsaade edilecektir” dedi.

“İBB’NİN STOKLA İLGİLİ SORUNU YOK”

Bu süreçte yoğun bir kar çalışması içinde olduklarını aktaran İmamoğlu, “7 bin 421 personelimizle, 1582 araç ve iş makinamızla, özellikle büyük araçların kaldırılması için 30 adet kurtarıcı vinç ve çekicimizle sahada olduğumuzu ve çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi bilmenizi istiyorum. 133 bin 360 ton mevcutta tuz stokumuz var. Şu ana kadar, bu 4 günlük süreçte, 54 bin ton civarında da tuz kullandığımızı, 21 ton civarında da solüsyon kullandığımızı paylaşalım. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stokumuzla ilgili hiçbir sorununun olmadığını vatandaşlarımıza ifade edelim. 150 civarında, traktör cinsinde, köy yolları için çalışan aracımız var. Onların da sürekli çalışmalarını yaptığını ııı belirtelim. Silivri, Çatalca, Şile, Sarıyer, Beykoz gibi bölgelerimizde açık olmayan köy yolumuz yok. Arnavutköy civarında şu an çalışmalar, yoğun bir biçimde devam ediyor. Ki en yoğun kar alan bölgemizin Arnavutköy olduğunu ifade edelim. Burada, çalışmalarımızla gün içerisinde hiç açılmamış yolun kalmayacağını duyurmak isterim. Özellikle Arnavutköy’de, çalışmamıza engel olan, yolda kalmış araçların bu süreyi uzattığını ifade edelim. Bir yandan araç çekme işlemi bir yandan da yolların açılma işlemini arkadaşlarım sürdürüyorlar” diye konuştu.

“İSTANBULLUNUN BU ZOR KOŞULLARDA HAYATINI KOLAYLAŞTIRMA ÇABASINDAYIZ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla ilgili birtakım konuların öne çıkartılmak istendiğine dikkat çeken İmamoğlu, “Bizim, ilk günden itibaren yapmaya çalıştığımız şey, senkronizasyonu sağlamak, ortak bir biçimde, birbirinin açığına bakan değil, birbirinin işine katkı sunan bir anlayışla, İstanbullunun bu zor koşullarda hayatını kolaylaştırma çabası. Biz, İBB olarak, ‘TEM, Mahmutbey bize ait değil veya şurası bize ait değil. Basın Ekspres bizimle ilgili değil’ demeden katkı sunmaya; aynı şekilde Karayolları olsun, diğer kamu kurum-kuruluşları olsun, onların bize sunduğu katkılarla mümkün olduğu kadar sıkıntıyı en aza indirme çabası sürdürülmüştür. Tabii ki yoğunlaşan hatlar olmuştur. Özellikle D100 karayolu, oldukça yoğun bir bölge. Trafiğin en yoğun aktığı bölge. Burada Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar istikametinde uzun saatler uğraş verdiğimizi belirtmek isterim. Ama şunu ifade edelim: Dün gece saat 24.00 itibariyle, ki 03.00-04.00’e kadar bu hatta, açılmamış bir bölge kalmadı. Ve bütün akışı sağladık. Şu anda sadece, Beylikdüzü TÜYAP bölgesinden Hadımköy gişelerine olan güzergahta açma işlemleri devam etmektedir” bilgilerini verdi.

“METROBÜS SEFERLERİ AKSAMADI”

İstanbul’un batısına dönük en kritik konunun, metrobüs seferlerinin tüm gece boyunca devam etmesi olduğunun altını çizen İmamoğlu, “İnsanların aracına ulaşamaması ya da aracını kullanamaması noktasında, biz, yine o hatta insanları evlerine ulaştırma konusunda, kesintisiz metrobüs hattının açık tuttuk. Yoğun çalışmalar oldu. Özellikle TEM, Mahmutbey ve kuzey çevre yolunda mağdur olan, uzun süre ulaşılamayan vatandaşlarımız olduğunu biliyorum. Ki valiliğimizin de yaptığı -görüntülerde gördüğünüz gibi- hem silahlı kuvvetlerden hem diğer güvenlik güçlerinden, karayolları ekipleriyle beraber, yine bizim de kahraman itfaiyecilerimiz olmak üzere, uzun bir çalışmayla, insanlara ulaşarak, erişerek onların ihtiyaçlarını giderme noktasında azami gayret gösterilmiştir” dedi.

“BİRÇOK NOKTADA KAPALI YOLUMUZ YOKTUR”

Şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını aktaran İmamoğlu, mağdur olan vatandaşlara katkı sunma noktasında titiz bir çalışma sürdürdüklerini aktardı. Bu kapsamda metro seferlerini 02.00’ye kadar açık tutarak, vatandaşların evlerine ulaşmasına yardımcı olduklarını belirten İmamoğlu, “İstanbul’un doğusundan batısına, D100’den sahil yoluna, birçok noktada kapalı yolumuz yoktur. Ana arterlerde keza aynı şekilde kapalı bir yolumuz yokturö diye konuştu. Çalışmalarının ve takiplerinin gün boyu devam edeceğini vurgulayan İmamoğlu, Halk Ekmek üretimi ve sevkiyatında büyük oranda sıkıntı yaşanmadığı bilgisini aktardı. Cebeci fabrikasındaki sevkiyat sorununun da kısa sürede çözümlendiğini bildiren İmamoğlu, “Dolayısıyla, vatandaşlarımız gün boyu büfelerimizden yine ekmek ihtiyacını karşılayabilecektir” dedi. İSKİ ve İGDAŞ tarafında bir sorun yaşanmadığını, su-doğalgaz kesintilerinin yaşanmadığı bilgilerini paylaşan İmamoğlu, yollarda mahsur kalmayla ilgili, 152 hattına çok fazla telefon almadıklarını kaydetti. İmamoğlu, “190’ı dün olmak üzere, toplamda 245 çağrı aldığımızı ve bunların her birisine mutlak geri dönme konusunda azami ilgi gösterdiğimizi ifade edelim” diye konuştu.

“BÜYÜK EMEK GÖSTERİLDİ”

İstanbul’da “sorumluluk alanı” kavramı olmaksızın her kurum, kuruluş ve ilçe belediyesinin çalışmalarına katkı sunma prensibiyle, çalıştıklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Böylesi bir konu üzerinden de birilerine ya da kurum-kuruluşlara dönük ok fırlatmayı, onları yaralamayı isteyen birtakım söylemleri, anlayışları, elbette duymuyoruz bile, görmüyoruz bile. Ben yine buradan bütün kamu kurum ve kuruluşlarında -şu an bile bu masada birçok kamu kurum kuruluşunun temsilcisi var- tabii ki Büyükşehir Belediyemiz çatısı altında olan, gerçekten o belki de on binlerce diyeceğimiz 39 ilçe belediyesinin de çalışanları olmak üzere, her emekçinin emeğine sağlık, alın terine sağlık. Büyük emek gösterildi. Senkronize çalışma çabası ortaya koyuldu. Bu anlamda hem valiliğimize hem Sayın Valimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BARAJLARA YANSIMASI SEVİNDİRİCİ OLACAK”

Evsiz vatandaşlar ve sokak canlılarıyla ilgili çalışmalarla ilgili rakamlar paylaşan İmamoğlu, bu kapsamdaki hizmetlerin de kesintisiz sürdürüldüğünü vurguladı. Kar yağışının sevindirici yanının, barajlardaki su seviyesine ve yeraltı sularına olumlu etkileri olacağına dikkat çeken İmamoğlu, “Tahminlerimize göre; bugün itibariyle yüzde 54 civarında olan doluluk oranının, bu kar yağışıyla yüzde 70’leirn çok daha yukarısına çıkacağını umut ediyoruz. Bunlar da İstanbul’umuz için sevindirici, bölgemiz için, tarım için sevindirici haberler diyelim. Herkese yuvasında mutlu bir gün diliyorum. Allah, herkesi korusun. Çocuklarımıza bol kitap okumalarını ve büyüklerinin sözlerini dinlemelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Açıklamasının ardından Cebeci’deki tuz deposu ve Halk Ekmek fabrikasını ziyaret eden İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı. (DHA)