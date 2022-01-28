İmamoğlu ayıp etti ayıplayanlar ise suç işledi…

İBB Başkanı İmamoğlu ve eşi kiminle yemek yemişler?..

İngiltere Büyükelçisi ve eşiyle…

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Peki…

Bakanlık koltuğunda oturan birileri:

Kimlerle yemek yemişti?..

Hatta…

Kimlerle kirli işler çevirmişlerdi?..

Söyleyeyim:

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Uyuşturucu baronlarıyla…

Kamu bankası soyguncularıyla…

Ve…

Halen yurt dışında:

Biri tutuklu…

Diğeri polis denetiminde serbest…

İki sahtekâr:

Sözde iş adamıyla…

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Yahu bu nasıl bir utanmazlıktır ki…

Bakanların:

Büyük elçilerin…

Uyuşturucu baronlarıyla…

Kamu bankası soyguncularıyla…

Kamu ihalesi hırsızlarıyla sarmaş dolaş olmaları…

Ülkeyi soymaları suç değil…

Ama…

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Başları sıkıştıkça kapılarına gidip döviz kredisi dilendikleri…

Milyarlarca sterlinlik SWAP yaptıkları saygın Devlet İngiltere Büyükelçisiyle yemekte buluşmak: “Suç …”.

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E vallahi pes….

Billahi pes…

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Sayın Cumhurbaşkanı…

Lütfen…

Bu yalakalara:

Bir şeyler söyleyin…

Çünkü…

Aptallıklarının ve utanmazlıklarının zararını siz yükleniyorsunuz…

ŞÜPHEYE DÜŞERİM…

Bu arada bir çift sözüm de İmamoğlu’na…

Yahu arkadaş…

Sen ne zaman öğreneceksin “şeffaf” olmayı?..

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İstanbul Belediye Başkanı, İngiltere Büyük Elçisiyle yemek yiyecekse…

Bu, bir bültenle…

Önceden ve sonradan duyurulacak kadar değerli bir haber…

Değerli bir görüşmedir…

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Ama…

Eğer sen bu itibarlı görüşmeyi saklarsan…

Ben bile:

“İBB Başkanı da kimi başkanlar ve bakanlar gibi gizli bir şeyler mi çeviriyor acaba?” diye:

Şüpheye düşerim…

ERDOĞAN’IN MUHATABI KİM?..

Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cuma namazında…

Ve hem de minberde:

“Hz. Âdem efendimize hakaret eden o dilleri koparırız” dediğinde…

Herkes anladı ki koparılacak dillerden biri:

“Sezen Aksu…”.

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Bütün sanat ve hatta etkin iş dünyası Sezen Aksu’dan taraf olunca…

Erdoğan…

Her güçlü karşısında yapığı gibi hemen:

“Çevir kazı yanmasın” moduna geçiverdi…

Ve şöyle dedi:

“O sözlerin muhatabı Sezen Aksu değildir, Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir, eyvallah…”.

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Sanırsınız…

Âdem ve Havva’ya şiir yazıp “cahil” diyen benim…

Ya da: Meral Hanım ve Kemal Bey…

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O halde sorayım:

“Dili koparılacak sanatçı” Sezen değilse…

Biz de değilsek…

Kim?..

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Yoksa muhatap, Yüce Kur’an’daki bir ayette…

Havva ve Âdem için:

“Asi, cahil” diyen Cenabıhak mı?..

ÖRGÜTLÜ KÖTÜLÜĞÜN TAHAKKÜMÜ

Erdoğan, “o dilleri koparırız” derken el hak isim vermedi…

O halde…

“Sözlerimin muhatabı Sezen aksu değil” derken doğru söylediğine inanmalıyız…

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İyi ama…

Sedef Kabaş’ın söylediği atasözünün:

İçinde…

Önünde…

Arkasında…

Ve yanlarında da:

İsim yok…

Hatta…

İma bile yok…

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Yani…

Sedef’in muhatabı Cumhurbaşkanı değil…

Ama…

Hapiste…

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Durun bakalım…

Bu, “Örgütlü kötülüğün tahakkümü…”.

Daha nereye kadar sürecek?..

SEDEF KABAŞ’IN TUTUKLANMASINDAN DERS ALDIK MI?..

Köylü Ahmet’in bir çift öküzü var…

Çifti çubuğu, demeti, harmanı o ikisiyle yapıyor…

Büyük öküz ağırbaşlı…

Sadece işiyle meşgul…

Küçük öküzün ise orası burası oynuyor…

Yaramaz mı yaramaz…

Ama…

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Köylü Ahmet, küçük öküz yaramazlık yaptıkça…

Büyük öküze vuruyor sopayı…

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Bu durum komşularından birinin dikkatini çekiyor…

“A be Aamet aga…” diyor… “Sopayı büyük öküze vurcaana, küçüüne vursan ya… Kaytaran o, aytalık yapan o ama sen ep büyük öküze vurursun…”.

“Te be komşu” diyor Köylü Ahmet… “Bilmezsin ki, büyük öküz küçük öküze göz kırpmasa, o küçücük ayvancık iç bi şeycik yapmaz…”.

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Yok valla…

Kıssa olsun da…

Birileri “hisse” çıkarsın diye anlatmadım…

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Sedef Kabaş’ın tutuklanması…

Büyük ders(!) oldu…

O nedenle bu tür kıssalardan siyasi hisse çıkarılmasını tavsiye etmem…

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Lâfım ebeveynlere…

Yaramazlık yapan küçüklere söz söylemeyin…

Abileri ya da ablaları göz kırpmazsa…

Yani yol vermezse…

Küçükler yaramazlık yapamaz…

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Ne demişti Sadi-i Şirazi:

“Büyük abi göz yummazsa küçük kardeş eşkıyalık yapamaz…”.

HAKLISIN HEMŞERİM AMA…

AKP’li Bülent Turan’dan İmamoğlu açıklaması:

“İstanbul kar altındayken balıkçıda büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda…”.

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Tabii ki açıklamalı…

Ama be canım…

Sizler de:

Uyuşturucu ve kara para aklama baronlarıyla kol kola çalışan kişileri…

“Neden” bakan yaptığınızı:

Açıklamalısınız…



DÜNÜN TİVİTİ…

Fazıl Say

@fazilsaymusic

Hepinize güzel bir gün dilerim.

Sessiz bir odadayım.

Önümde “Avcı” adındaki şiir.

Nasıl bestelerim diye düşünüyorum.

Merak etmeyin, Şairinden izin aldım.

Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım, layık olmak için.