İlk gece korkusu ilişkiden sonra da devam edebilir

İlk ilişkide duyulan acı zihinde bir acı hafızası oluşturarak sonraki ilişkilere yönelik bir beklenti kaygısı yaratır ve bu kaygı da kadını cinsellikten uzaklaştırır…

Yaşadığım sorunla nasıl başa çıkarım?

SORU:

Eşimle bir aydır evliyim. İlk gece biraz canım yandı, sonra ilişkiye girebildik. Sonra bir daha öyle bir acı yaşamadım ama bende hep yine acırsa korkusu devam ediyor. Bu durum eşimi de rahatsız ediyor, nasıl kurtuluruz? B.F./Adana

CEVAP:

Her evliliğin başlangıcında cinsel deneyimsizliğe bağlı bazı güçlükler yaşanabilir, bunlar normal ve beklenen durumlardır. Bunun nedeni cinselliğin hem bir tabu olarak görülmesi nedeniyle doğru bilgilerden uzak kalma hem de daha ilk ilk ilişkiden itibaren yüksel beklentilerle başlamaktır. Bilgi ve deneyim eksikliğinin neden olduğu yüksek kaygı kadında hem uyarılmayı engeller hem de kasılmaya neden olur. Bu duygularla yaşanan bir cinsel ilişkide acı hissedilmesi neredeyse kaçınılmaz bir sonuçtur. İlk ilişkide duyulan acı zihinde bir acı hafızası oluşturarak sonraki ilişkilere yönelik bir beklenti kaygısı yaratır ve bu kaygı yeniden kasılma yaratarak negatif bir ağrı döngüsü oluşturur. Buna ağrılı giriş bozukluğu denir. Bu sorun cinsel terapi ile tedavi edilebilir bir kadın cinsel işlev bozukluğudur. Sizin önce bir kadın doğum uzmanına muayene olup organik neden bulunmaması halinde cinsel terapistten destek alınması uygun olur.

Orgazm sırasında idrar kaçırılır mı?

SORU:

5 yıldır evliyim. Eşim aşırı utangaç ve kontrollü biri olduğu için orgazm olamıyor. Nedeni orgazm sırasında altına kaçırma korkusu. Böyle bir şey olur mu? D.P./Sinop

CEVAP:

Boşama ve orgazm hissi cinsel ilişkinin süresi en kısa ancak duygusal ve fiziksel olarak yoğunluğu en yüksek bölümüdür. Orgazm sırasında kısa süreliğine bir kendinden geçme ve bilinç bulanıklığı yaşanabilir. Bu orgazmın zihni yenileyen, mutluluk hormonları salgılamasını sağlayan, eşleri birbirine bağlayan sihirli gücüdür. Bununla birlikte böylesine yoğun yaşanan, bilincin ve kontrolün kaybolduğu orgazm anında çok nadir de olsa istenmeyen bazı kazalar olabilir. Aşk kasları gevşek, ileri yaşlara kadar altına kaçıran, peş peşe doğum yapmış kadınlarda, bazı nörolojik hastalıklarda ve kas hastalıklarında, bazı ilaçların kullanımında rastlanılan nadir bir olaydır. Bu utanılacak bir durum değildir, eşlerin böyle bir durumda birbirine hoşgörüyle bakması, üzerinde durmaması gerekir. Eşinizin bu endişeleri yersiz olmakla birlikte anlayışla karşıladığınızda zamanla azalacaktır.

Erken boşalmanın bir çaresi var mı?

SORU:

34 yaşında bir erkeğim. Sorunum, erken boşalma. Doktorum depresyon ilacı verdi ama kullanmak istemedim. Ne yapabilirim? A.P./Malatya

CEVAP:

Erken boşalma için sıklıkla depresyon tedavisinde kullanılan çeşitli ilaçlar önerilir. Bu ilaçların çoğu cinsel uyarılmayı geciktirici yan etkileri nedeniyle, boşalma süresini de uzatabilir. Ancak bu boşalma refleksi üzerinde denetim kazandırmaz ve ilaç kesildiğinde boşalma süresi yeniden kısalır. Alkol ve ilaç kullanımının, prezervatif, bazı pomatlar, geciktirici spreyler gibi bölgesel uygulamaların mekanizması da aynıdır. Erken boşalmanın tedavisi cinsel terapidir.