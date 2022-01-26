İlişki sonrası neden baş ağrısı yaşanır?

Cinsel ilişki sonrası ortaya çıkan baş ağrılarının farklı nedenleri olabilir. İşte onlar.

Yaşadığım sorunun sebebi ne olabilir?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Neredeyse her birliktelik sonrası baş ağrısı yaşı­yorum. Bu migren gibi katlanılmaz bir ağrı değil ama yine de rahatsız ediyor, eşim rol yaptığımı sanıyor. Bu ağrı ne­den olur, nasıl geçer? V.S./ İstanbul

CEVAP:

Cinsel ilişki sonrası baş ağrısı eğer cinsellikten kaçınma amacı gütmüyorsa sık görülen bir durum değildir. Bu konuda çok fazla araştırma bulunmuyor. Her ne kadar orgazm baş ağrısına neyin sebep olduğu tam olarak bilinmese de cinsel ilişki sırasında merkezi sinir sisteminden salınan birtakım kimyasal maddelerin beyin damarlarında genişlemelere neden olabileceği ve bu durumun baş ağrısına yol açabileceği ileri sürülmektedir. Orgazm sırasında kan basıncının hızla yükselmesi bu genişlemiş damarlardaki gerginliğin artmasına katkıda bulunur ve şiddetli orgazm baş ağrılarını tetikleyebilir. Öte yandan cinsel ilişki sırasında vücut kasla­rında ortaya çıkan spazmlar da orgazma bağlı bedensel kasılmalar baş ağrısının başlaması ve şiddetlenmesine neden olabilir. Böyle bir durumda öncelikle bir nöroloji uzmanına görünmek, organik nedenler bertaraf edildikten sonra cinsel terapi almak uygun olur.

Eşimi tedavi için nasıl ikna ederim?

SORU:

26 yaşında evli bir kadınım. Eşimde erken boşalma sorunu var ama o bunu kabullenmek istemiyor. Onu nasıl tedaviye ikna ederim? M.F./Edirne

CEVAP:

Artık geçerliliğini yitirmeye başlayıp önemini yitirse de toplumsal cinsiyet rollerine bakıl­dığında genellikle cinsel ilişkide haz almanın erkeğin hakkı olduğu kadının böyle isteğinin olmayacağı yönünde bir kanaat vardı. Cinsel sağlık bilimi geliştikçe bunun böyle olmadığı kadınların da cinsel ilişkiden en az erkekler kadar hatta bazı durumlarda erkeklerden daha fazla haz aldıkları ortaya çıkı. Bu durum erkeklerin kendi cinselliklerini gözden geçir­melerini ve birçok konuda ne kadar yetersiz oldukları gerçeğini görmelerini sağladı. Sizin süreyi belirtmemiş olmanıza rağmen eğer cinsel doyuma ulaşamıyorsa bir sorun var demektir. Eşiniz her ne kadar kabul etmek istemese de bir yerde gerçekle yüzleşmek ve kabul etmek zorunda kalacaktır. Bunun için eşinizle uygun bir ortamda konuşarak duy­gularınız dile getirebilir, bir uzmandan destek alma konusunda ikna etmeyi deneyebilirsiniz.

Sünnet hatası erken boşalma nedeni mi?

SORU:

Eşimde erken boşalma sorunu var, o bu durumun sünnet hatasından kaynaklan­dığını söylüyor. Gerçekten sırf bu nedenle bir erken boşalma sorunu olur mu, eşim beni kandırıyor mu? C.S./ Antalya

CEVAP:

Sünnet, penis başını korumak için doğumdan itibaren var olan küçük bir deri parçası­nın basit bir cerrahi operasyonla kesilerek alınmasıdır. Geçmişte işinin ehli olmayan kişilerce uygun olmayan ortamlarda yapı­lan sünnetlerden birçok kişinin fizyolojik ve psikolojik zarar gördüğü bilinen bir gerçek­tir. Bununla birlikte erkeğin sertleşme veya boşalmasında hızlı olmanın dışında bir sorun yoksa işlevsellik bozulmamış demektir. Böyle durumlarda işlevsellik estetik görünümden daha önemlidir. Sizin durumunuzda sözünü ettiğiniz sünnet çizgisinin eğik olması erken boşalmaya neden olacak bir durum değildir.