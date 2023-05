İktidar beslemesi troller İnce’yi de mağdur ettiler

Canlarım…

Sosyal medyadaki takipçilerimi…

Ve…

Siz okurlarımı hiç yanıltmadım…

★

10 Mayıs gecesi Tweet hesabımdan paylaştığım çok sayıda mini analizlerle…

Muharrem İnce’ye oyun oynandığını…

Ama bu oyunu:

CHP+FETÖ değil…

İktidardan beslenen medya trollerinin kurguladığını:

Gerekçelerimle anlattım…

★

Muharrem İnce’yle ilgili olduğu iddia edilen görüntülerin…

İktidarın “iletişimden sorumlu bölümünün bir oyunu” olduğunu söylerken de amacım:

Algı yaratmak değil…

Gerçeği haykırmaktı…

★

İktidardan beslenen sosyal medya trolleri:

“Bir taş atalım, iki kuş vuralım” uyanıklığının anlaşılmayacağını zannettiler…

Ama yemedik…

Öncelikle…

Görüntülerin, Ali Yeşildağ hesabından yayınlanacağı balonu uçurdular…

★

Vuracakları birinci kuş…

Sosyal medyayı takip eden kararsızları Erdoğan aleyhine etkileyen Ali Yeşildağ’ı:

İtibarsızlaştırmak…

Bel altı kasetleriyle:

“Adi bir şantajcı” olduğu algısını yaratmaktı…

★

Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ oyunu fark ettiler….

Ve hemen tedbir aldılar…

Oyunu bozdular…

Çünkü…

★

Yeşildağ’ın sosyal medya hesabı da…

Elinde…

İnce’yle ilgili uygunsuz görüntü de yoktu…

★

Vuracakları ikinci kuş:

Kaseti CHP-FETÖ ortaklığının yayınladığı yalanıyla…

Hem CHP’yi…

Hem de eskiden hayran oldukları Cemaati iğrençleştirmek…

İnce’yi ise mağdur gösterip…

Sıfıra yaklaşan oylarını…

CHP’den tırtıklanacak oylarla yükseltmek…

CB seçimini ikinci tura taşımaktı…

★

Ama…

Hasan Yeşildağ medyası oyunu öylesine abarttı ki…

İnce bile tezgahı anladı…

Ve…

Cumhurbaşkanı adaylığından:

Çekildi…

Bu iş de burada bitti…

★

Peki…

Sinan Oğan da çekilir mi?

Bilmem…

Ama…

Çekilirse…

Seçim ilk turda biter…

★

Diğerinden daha fazla oy alan kazanır…

Yani:

Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olur…

★

Oy farkı da %10’un üzerinde olacağı için…

YSK inatlaşamaz…

Direnemez…

Sonuçları açıklamak zorunda kalır…

Toplum:

Derin bir nefs alır…

★

Az daha unutuyordum…

Oğan çekilirse…

Bahçeli seçimden önce çöker…

Ve Ülkücüler hep bir ağızdan:

“MHP’nin yeni genel başkanı Sinan Oğan” diye haykırabilirler…

Çekilmezse ne olur?..

Milliyetçi demokrat bir lider olma fırsatını teper…

Lütfen not ediniz…

★

NOT:

AKP trollerinin yarın açıklayacakları Kemal Kılıçdaroğlu montaj kaseti de böylece düşmüş oldu…

Yayınlarlarsa bilin ki:

Yayınlayanlar bile inanmaz…

Neden bozdun

Süleyman Soylu:

“İnşallah 14 Mayıs akşamı dünyaya Türkiye’nin gücünü göstereceğimiz, etrafımızdaki komşulara huzuru getireceğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz…”.

★

Madem komşularınıza huzur getirecektiniz…

12 yıldır…

Hem onların…

Hem de…

Bizim huzurumuzu…

Neden bozdunuz be kardeşim?..

Aaah Bay Recep ahhh!

Duydunuz mu?..

Suriye 12 yıl aradan sonra…

Kurucusu olduğu Arap Birliği’ne geri döndü…

Nasıl mı?..

Erdoğan’ın dostu(!) Katar:

Vetosunu kaldırdı…

★

Yani canlarım…

Bölgede her şey:

“Erdoğan’sız Türkiye” için hazırlanıyor…

Kemal Bey cumhurbaşkanlığı görevine:

Barış ortamında…

Huzura yelken açacak bir Türkiye’de başlayacak…

★

Erdoğan ise arkasında…

10 milyonluk bir işgalci/mülteci yığını…

Ve…

12 yılda…

O güruh için harcanmış:

60 milyar dolarlık bir döviz açığı bırakarak…

Arşive kaldırılacak…

Böyle yazıldı

Soylu anlatıyor:

“Sayın Cumhurbaşkanımız beni bir gün sabah çağırdı, yeni İçişleri Bakanıydım. Ben, ‘Bu işe tahammül edemem Süleyman’ dedi. Bunların (HDP’li belediye başkanlarının) hepsini görevden alacaksın’ dedi…”.

★

Ve…

Siyaset dünyasının Ahmet Hakan ve Abdülkadir Selvi’si:

Gereğini yerine getirdi…

★

Ertesi sabah saat 8’de operasyon yaptırdı…

Seçilmiş bütün belediye başkanlarını görevlerinden aldı…

Yerlerine:

Kendi memurlarını atadı…

★

Sonra da yandaş medyanın karşısına geçti:

“Biz demokratız” dedi…

★

Siyaset tarihinin en kısa…

Ama…

En trajik öykülerinden biri:

İşte böyle yazıldı.

Uyanık seni

DİB Başkanı Ali Erbaş:

“Fakirler cennette şehitlerin yanında 7. katta olacak, biz onları kıskanacağız…”.

★

Sen neden şehit olmuyorsun da…

Londra’da…

Köşk alıyor…

Orada yaşamayı tercih ediyorsun?..

★

Seni uyanık seni…

N’oldi?

Temel “hastayım” diyor…

Evlatları:

“Turp gibisin, sana bir şey olmaz” diye itiraz ediyor…

Temel ölüyor…

Mezar taşında şöyle yazıyor:

“Hastayım dedum, hastayım dedum, inanmadinuz… N’oldi?..”.

★

“Seçimlere yaklaştıkça, Sinan Oğan’ın oyu İnce’nin oyunun en az iki katına çıkacak” dediğimde…

İnce’nin amigoları, topluca saldırıya geçmişti…

Güvenilir ve ciddiye alınır son anketlere göre:

Oğan %4…

İnce: %1.5…

★

N’oldi?..

Kim söyledi

Binali Yıldırım:

“Bu seçime şeytanlar karıştı…”.

★

“Nereden biliyor?” diye sormayın…

Şeytan söylemiştir…

Günün tweeti

Dogu Ergil

@DoguErgildogu

Demokratik yollarla iktidara gelseler de otokratik yönetimler, bindikleri gemileri yakarlar ki bir başkası o araçlarla kendi geldikleri yere gelemesinler diye… 14 Mayıs seçimleri, Türkiye halkının bu kadere razı olup olmadığını gösterecek.

Günün tespiti

O. Faruk Loğoğlu

@OFarukLogoglu

Yabancı bir gazetecinin ülkemiz seçimleriyle ilgili gözlemi: “Kılıçdaroğlu cennetin giriş kapısı değil, cehennemden çıkış kapısıdır!” “K is not the door to heaven, he is the door out of hell!”