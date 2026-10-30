İcra takibiyle karşılaşan vatandaşlar borcun ne zaman sona ereceğini ve dosyanın hangi koşullarda kapatılacağını araştırıyor. Ödeme, zamanaşımı ve dosya işlemleri birbirinden farklı sonuçlar doğurabiliyor.

İcra takibinin başlatılması alacağın tahsili için yürütülen hukuki bir süreçtir. Borcun ödenmesi veya başka bir yasal neden bulunması gerekir.

ÖDEME YAPILINCA DOSYA KAPANABİLİR

Takip konusu borç, faiz ve masraflarıyla birlikte ödendiğinde dosyanın kapatılması gündeme gelir. Ödeme sonrasında dosya durumunun kontrol edilmesi önemlidir.

ZAMANAŞIMI OTOMATİK SİLİNME DEĞİLDİR

Alacağın zamanaşımına uğraması, her durumda dosyanın kendiliğinden ortadan kalktığı anlamına gelmez. İlgili süreler ve işlemler hukuki açıdan değerlendirilir.

HACİZ İŞLEMLERİ AYRICA İNCELENMELİ

Borç ödenmiş olsa bile haciz kayıtlarının kaldırılması için ilgili kurumlara bildirim yapılması gerekebilir. Özellikle araç ve taşınmaz kayıtları kontrol edilmeli.

DOSYANIZI DÜZENLİ TAKİP EDİN

Vatandaşlar UYAP Vatandaş Portalı ve e-Devlet üzerinden dosyalarını inceleyebilir. Hukuki sürelerin kaçırılmaması için tebligatlar dikkatle takip edilmeli.