Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un Türkiye’ye resmi ziyaret düzenleyebileceğini açıklayınca:

İsrail’de kıyamet koptu…

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Herzog’un Türkiye’ye gelip gelmeyeceğini bilemem…

Ama…

Eğer doğruysa…

İsrail doğalgazı, Türkiye üzerinden Avrupa’ya götürülecekse…

Bu, harika bir şey…

Ve…

Erdoğan bunu başarırsa:

Alkışlarım…

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Çünkü…

Ulusumuz ve ülkemiz için yararlı bir ortaklık olur bu…

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Hatta…

Yıllar önce…

Herzog’un selefine “çocuk katili” deyişini bile unuturum…

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Ancaaaaakkkk…

Daha önce varsa eğer suçları…

Yargılanması için de:

Elimden geleni yaparım…

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Çünkü…

İcraat başkadır…

Kabahat başka…

NAS DÖNEMİ BİTTİ…

Haber 1.)

TL’deki zayıflamayla bozulan sermaye yapılarını ve kredi kapasitelerini desteklemek için Ziraat Bankası, Halk Bank ve Vakıf Bank’ta toplamda 51,5 milyar TL’lik sermaye artışına gidiliyor.

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Haber 2.)

Son dört toplantısında 500 baz puan faiz indiren Merkez Bankası, politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu.

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Canlarım…

Birinciyi…

Yani:

Kamu tarafından üretilen veya dağıtımı yapılan mal ve hizmetlere…

Neden bu kadar zam yapıldığını…

Anlamaya çalışmakla meşgulüm…

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İkinciye gelince…

(Sanırım) Nas dönem, bitti…

Naş dönemi başladı…

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NOT:

Naş, Romanes dilinde “kaç” demektir…

VATANDAŞ OLMAK İÇİNDİR…

Acun Ilıcalı’nın:

Neden:

Türkiye Süper Ligi’nden bir takımı değil de…

İngiltere 2. Liginden bir takımı (Hull City…).

Ve hem de…

Çok yüksek fiyatla…

Satın aldığını:

Soruyorlar:

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Acun’un düşünce sistematiğini bilmiyorum…

Çünkü…

Acun’u yakından, uzaktan hiç görmedim…

Bir kez bile konuşmadım…

Yani…

Acun’u tanımıyorum…

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Ama…

Tahminimi sorarsanız söyleyeyim:

İngiltere vatandaşı olmak içindir…

Ve…

Eğer öyleyse…

Haklıdır…

HUZUR BULAMAZLAR…

Kimileri ise diyor ki:

“Acun o kadar zengin ki, dünyanın istediği ülkesinden vatandaşlık alır…”.

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“Alamaz” demedim ki…

Alır ama…

Hiçbiri…

Acun’u:

Bir Championship League spor kulübü sahip olmakla elde edeceği büyük bir prestij sahibi yapmaz…

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Acun gibi insanlar…

Hangi ülkede yaşarlarsa yaşasınlar…

“Bilinir, tanınır, ünlü” bir kişi olmadan:

Huzur bulamazlar…

DÜNÜN TİVİTİ…

Mahfi Eğilmez

@mahfiegilmez

Hani faizi indirerek kuru yükseltecektik de ihracat artacak cari açık düşecek sonra da enflasyon inecekti?

Yine model mi değişti ne oldu niye indirmedik faizi?

O NELERİ KABUL ETMEDİ Kİ…

Erdoğan’ın, “Edirne’deki (Demirtaş), en büyük hesabı İmralı’dakine (Apo) verecek” deyişi…

1 Kasım 2015 genel…

2019 yerel seçimler öncesini hatırlatmış/mış…

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Neden?..

Her iki seçimde de Erdoğan Apo’yu kullanmış/mış…

Erken ya da zamanında yapılacak seçimlerde de…

Aynı kozu oynayacağı belli olmuş/muş da:

Ondan…

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Seçimin kaybedileceği kesinlik kazanırsa/ymış…

Öcalan tahliye edilecek…

Güneydoğu bölgesiyle birlikte…

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ve Hatay’da Cumhur İttifakı adına seçim çalışmaları yapacak/mış…

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“Yok artık daha neler?.. Böyle bir şeyi Bahçeli kabul eder mi yahu?” diye gürledim…

Şu cevapla verdiler ağzımın payını:

“O, neleri kabul etmedi ki…”.

HADİ ORADAN BE…

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener’in Meclis Gurubunda yaptığı konuşma için şunları söyledi:

“Teröristbaşının hapisten çıkarılacağını söylemek iftira siyasetidir. Bu yaklaşım her türlü siyasi değerin çiğnenmesi demektir. Bu şekilde hem Cumhurbaşkanlığı makamına hem de Türk adaletine iftira atmak bir siyaset yapma biçimi değildir.”.

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İyi de kardeşim…

Meral Hanım haklı bir endişesini dile getirdi…

Senin Genel Başkan’ın ise…

Meral Hanım ile Kemal Bey’in terörist başıyla ortak iş tuttuğunu söyledi ya…

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Bu nasıl bir mantık böyle…

Bu ne biçim bir akıl yürütme?…

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Meral Hanım endişesini dile getirince suç oluyor da…

Senin genel başkanın doğrudan “iftira” atınca niçin:

“Suç olmuyor?”.

★

Hadi oradan be…

Hadi, hadi, hadi…