İçişleri: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek

İçişleri Bakanlığı’nca, yarın ülke genelinde ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganıyla kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yarın gerçekleştirilecek olan koronavirüs denetimleriyle ilgili genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması ve vali/kaymakamlar koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetlerinin, salgınla mücadelede başarı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapıldı. Bugüne kadar sahada gerçekleştirilen ve kamuoyunda görünürlüğü yüksek olan denetim faaliyetlerinin toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve tedbirlere uymayanlara yaptırım uygulanmasının salgınla mücadeleye önemli katkı sunduğu belirtildi.

VATANDAŞLARIN YOĞUN OLDUĞU YERLERİ KAPSAYACAK

Genelgede yarın gerçekleştirilecek denetimlerin kapsamıyla ilgili de bilgilere de yer verildi. Buna göre; yarın tüm il ve ilçelerde, bizzat valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla oluşturulan ekipler tarafından ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin’ sloganı ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirilecek. Denetimler; vatandaşların yoğun olarak bulunduğu başta şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile lokanta, kafe, restoranlar olmak üzere, konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, sosyete pazarları, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, nikâh merasimi şeklinde yapılan düğün törenleri, berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, otogarlar, ticari taksiler, taksi durakları, park/piknik alanları, lunapark/tematik parklar ve bilumum yaşam alanlarını kapsayacak şekilde planlanacak. Denetimlerin vatandaşların gün içerisinde toplu olarak bulundukları ana caddeler, alışveriş yerleri, park ve bahçeler, otogarlar vb. kalabalık yerlerde yoğunlaştırılacak.

HES KODUNA AĞIRLIK VERİLECEK

Denetimlerde gece kulübü, pavyon, bar, birahane gibi genelgeler çerçevesinde faaliyetlerine izin verilmeyen işyerlerinin fiilen açık tutulup tutulmadıkları, 00.00’dan sonra müzik yayını yapılıp yapılmadığı ve şehirlerarası toplu ulaşımda HES Kodu zorunluluğuna uyulup uyulmadığı hususlarına ağırlık verilecek. Okulların kademeli olarak açılması sebebiyle okulların çevresindeki kafe, restoran, internet kafe vb. yerler ile okul servislerinin denetlenmesi konusunda özen gösterilecek.

DENETİMİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ EN ÜST SEVİYEDE TUTULACAK

Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya gelebildikleri etkinlik ve yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edilecek. Denetim faaliyetlerinin etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Denetimler sırasında vatandaşlara yönelik rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlere ağırlık verilecek. Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası teklifleri mülki idare amirine iletilecek. Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenecek cezalar mülki idare amirlerince uygulanacak.