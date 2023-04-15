Hoş geldin Galatasaray

Okan Buruk’un öğrencileri tam anlamıyla şampiyon gibi oynadı. Haftalardır eleştirdiğimiz Galatasaray’ın yerini beklenen özlenen hırs ve istek almıştı. 62 dakika oynanan ilk yarıda 4-0’a gelen maçta Kerem’in etkisi çok fazlaydı. Özellikle İcardi’nin attığı ilk golde yaptığı asist maestro kalitesindeydi. Maçı 5-0’a getiren serbest vuruş golü ise usta işiydi. Zaniolo’nun attığı 6. gol ise bir yıldızın gövde gösterisiydi. İtalyan oyuncu ilk 11 yerine sonradan oyuna dahil olduğunda etkisi büyük oluyor. Ancak bu gücünü ilk 11 seviyesine çekmek zorunda.

Verilen iki penaltı da tartışmasız pozisyonlardı. Ama Torreira’nın çenesinin yarıldığı pozisyonda Mustafa Kürşad Filiz’in, VAR’dan uyarı gelmeden penaltı ve kırmızı kart kararını verememesi hakemlerin özgüven eksikliğini açıkça ortaya koydu. Haftalardır eksik kadroyla oynayan Galatasaray’ı Nelsson, Torreira, Oliveira, Mertens ve İcardi omurgası sahadayken yenmek hatta puan almak çok zor. Bu omurga kalite olarak Süper Lig’in çok üzerinde. Okan Hoca sakat ya da cezalı yoksa lig bitene kadar bu 11’i bozmamalı. Şampiyonluk yürüyüşü bahanesiz şekilde devam etmeli. 6-0 sonrası otobüs, hakem, TFF gibi birçok konu rakiplerin günü kurtarma aracı olmaya devam edecektir.