Hizmetliye cinsel istismardan 5 yıl hapis
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Hizmetliye cinsel istismardan 5 yıl hapis

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde okulda hizmetli olarak görev yapan C.Ö. (46), G.A. (9) isimli kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

Sarıoğlan ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda, G.A., okulda hizmetli olarak çalışan C.Ö.’nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. G.A.’nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklanan C.Ö. hakkında ’12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, sanık C.Ö. cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Son sözü sorulan C.Ö., önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, cinsel amaçlı hiçbir eylemi olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, eylemin ‘sarkıntılık’ düzeyinde kaldığına hükmederek, C.Ö.’ye 5 yıl hapis cezası verip, tahliyesini kararlaştırdı.

(DHA)

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Hizmetliye cinsel istismardan 5 yıl hapis
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