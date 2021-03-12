Hızlı trafik 

Son haftanın en ilginç konusu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Savunma Bakanı Akar, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP sözcüsü Ömer Çelik tarafından Kahire’ye gönderilen ‘gelin barışalım’ mesajları.

Kahire’den henüz ‘resmi’ bir karşılık yok ama olursa da sürpriz olur.

Konu karşılıklı olarak deniz sınırlarının belirlenmesi ama işin çok daha karmaşık ve derin boyutları var.

Temmuz 2013’de yapılan askeri darbe sonrasında Ankara’nın ülkeden kaçan Müslüman Kardeşler’e verdiği sınırsız destek doğal olarak Müslüman Kardeş Mursi’yi deviren Sisi’yi çok kızdırmaktadır.

İki ülke arasında en önemli konu Müslüman Kardeşler yani ideolojik hesaplar…

Kanlı Arap Baharı’ndan bu yana AKP’nin olmazsa olmazı.

Buna bağlı olarak Mısır; BAE ve Suudi Arabistan ile birlikte Libya da Türkiye’ye karşı tavır almıştı. Ankara; Trablus ile Deniz Anlaşlaması imzalayınca (Kasım 2019) Kahire gidip Atina ile benzer bir anlaşma imzaladı (Ağustos 2020). Daha önce de Kahire; Yunanistan ve Kıbrıs (Rum yönetimi) ile siyasi ve askeri ittifaklar kurmuş ve bundan cesaret alan Suudi Arabistan ve BAE her iki ülkeyle benzer ilişkiler kurmuştu. İki ülkenin uçakları artık Girit adasında konuşlandırılmış durumda.

Kahire ile ilişkilerini düzeltmeye çalışan Ankara aynı çabayı Suudi Arabistan ve İsrail yönünde de göstermektedir.

Bu çerçevede Ankara son dönemde kızışan Yemen savaşında Suudi’lerden yana tavır alıyor.

Olup bitenleri yakından takip eden İsrail Enerji Bakanı Steinitz “Türkiye ile işbirliğine hazırız” dedi.

Libya ile yapılan deniz anlaşmasının mimarlarından Cihat Yaycı ise İstanbul’da yayınlanan Şalom Gazetesi’ne verdiği demeçte benzer anlaşmanın İsrail ile yapılması gerektiğini savundu.

Hem de Kahire’de Mısır, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs, İtalya, Ürdün enerji bakanlarının toplandığı günde (Salı). Akdeniz Enerji Platformu adı altında toplanan bakanlar Fransa’nın platforma katılmasını ve Filistin’in gözlemci olarak kabul edilmesini onayladılar.

Bu arada Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye ile İsrail arasında arabuluculuk yaptığı Katar’ın da benzer bir arabuluculuğu Türkiye ile Mısır ve Suudi Arabistan arasında sürdürdüğü konuşulmaktadır.

Yine tüm bunlar olurken dün BAE’ne gideceği açıklanan Netanyahu’nun Ürdün’ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi üzerine bu ziyaretini son anda iptal ettiği açıklandı.

Peki Rusya ne yapıyor?

Dışişleri Bakanı Lavrov bölge dengelerinde üç önemli ülke BAE, Suudi Arabistan ve Katar’ı ziyaret etti. Biden yönetimine inat Suudi Veliaht Muhammed Bin Selman’la önemli bir toplantı yapan Lavrov, Abu Dabi’de Lübnan’da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri ve Doha’da Bakan Çavuşoğlu ile buluştu.

Konuşulan konu: Suriye

Zamanlama süper!

Ankara; Biden’ın Erdoğan’ı aramasını beklerken Kremlin’in sözcüsü Piskov ‘Türkiye bizim stratejik müttefikimiz’ dedi.

Hem de Putin’in telekonferans sistemiyle Erdoğan’la konuştuğu ve Akkuyu Nükleer reaktör çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiği günde.

Tam da Putin’in Batı yanlısı Ermenistan Başbakanı Paşinyan’dan kurtulmaya çalıştığı sırada.

Bakalım 50 gündür Erdoğan’ı aramayan Biden bu işe ne diyecek?

Tam da 24 Nisan yaklaşırken.

Tam da nükleer anlaşma ile ilgili olarak İran’la dolaylı-dolaysız görüşmelerin yoğun bir şekilde devam ettiği bir dönemde.

Tam da Dışişleri Blinken ve Ulusal Güvenlik Sekreteri Sullivan’ın 18 Mart’ta ilk kez gerçekleşecek olan Çinli meslektaşlarıyla buluşmalarına hazırlandıkları bir sırada.

Aynı gün Moskova’da ABD, Pakistan ve Afganlı tarafların katılacağı toplantı olacak.

Tam da işlerin Libya’da rayına koyulduğu sırada.

Herkesin desteklediği ve başkanlığını Abdülhamit Dubeybe’nin yaptığı Ulusal Uzlaşı hükümetinin güvenoyu (178 üyeli parlamentonun 132 üyesi evet dedi) aldığı (Çarşamba) günlerde.

Dubeybe yabancı askerlerin ve paralı askerlerin ülkeden ayrılmasını istedi.

Tam da Türkiye ile Yunanistan’ın 62. İstikşafi Görüşmelere hazırlandığı (15 Mart) sırada.

Salı günü Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin’i arayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg önümüzdeki dönemde Irak’ta her alanda etkin ve kapsamlı rol oynamak istediklerini söyledi.

Bizde ise herkes Irak Kürt bölgesi hükümetinin Papa’nın Erbil ziyaretiyle ilgili bastırdığı ve üzerinde Kürdistan haritası olan özel posta pulunu konuşuyor.

Sanki bu ilk kez oluyordu.

Ne de çabuk unutuldu Barzani aşkı!