Hesabı eve bıraktı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda hem kendisi için hem de Türkiye için sahaya çıktı. Maça kontrollü başlayan Trabzon, rakibe top göstermiyordu. Siopis’in geri pası ile ilk atağını yapan Kopenhag henüz 9. dakikada, oynamadan golü buldu. Gol sonrası oyun planını bozmayan Trabzon rakibine top ve pozisyon vermeden oyunu sürdürdü. Rakip ceza sahasına kadar çok rahat gelen Trabzon kendi de pozisyon üretemedi.

Şampiyonlukta büyük katkı veren iki kanat oyuncusunun da sahada olmaması bunda büyük etkendi. Kanatlar çalışmayınca Cornelius ne yapsın?

İkinci yarıya etkisiz Kouassi yerine Djaniny’le ile başladı Abdullah Avcı. Daha 48. dakikada kornerden yenilen gol temsilcimize yakışmadı. Gol isteyen Trabzonspor, oyunu rakip sahaya yıkıp aramaya devam etti. Hücumda etkili olamayan Trezeguet geriye de dönmeyince, Eren Elmalı adeta sol kanatta tek başına mücadele etti. İkinci golden sonra kapanan rakibe kenardan sıfıra inip orta yapamayan Trabzon’da pozisyon üretmek ortadan gelecek Bakasetas ve Abdülkadir Ömür’e kalmıştı. Sonunda Bakasetas sahneye çıktı ve uzaktan attığı şutla tur için umutlandırdı. Trabzonspor, rövanşta seyircisi önünde galibiyeti alıp gruplara kalacaktır. Buna inanıyoruz.