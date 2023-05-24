Her yerde VAR var!

Süper Lig’de maçları yönetenler artık orta hakemler değil VAR odasındaki hakemler kesinlikle. Adeta bir bilirkişi, hakem kararlarının yargıtayı oldu VAR. Oysa VAR’da görev alan hakemler kimler? Özellikleri nedir? Futbol kamuoyu gayet iyi biliyor o isimleri ve performanslarını!

Maçta bir tartışmalı durum olunca seyirci bastırıyor, futbolcu itiraz edip orta hakemin ekrana gidip bakmasını istiyor. Çünkü biliyorlar ki gidip bakınca sonuç istedikleri gibi olacak. Bu duruma göre maçı yöneten, önemli kararları veren VAR oluyor. Orta hakemler; kalabalık yapan, oyuncuların ve topun önünü kesen, bir işe de yaramaz konu mankeni durumuna soktular kendilerini hem de bilerek ve isteyerek.

Tabii ki bu hafta oynanan Ümraniye-Ankaragücü maçındaki gibi bir hakem durup dururken saçmalayıp kendini ortalara atmazsa! Bu durumda maç yönetimlerinde bütün sorumluluk VAR’ın sırtında olduğuna göre, VAR orta hakemden maç parasını neden daha az alıyor? Daha fazla alması gerekmez mi? VAR koşmuyor denirse! Bir boş sahada her hafta VAR görevlerinin sayısı kadar, orta hakemler gibi bir o yana bir bu yana boş boş koşturulur. Böylece de VAR’ın hakkı yenmemiş, adalet sağlanmış olur.

Maalesef liglerimizde hakemliğin geldiği nokta budur! Hakemliğimizin bu olumsuz, iç acıtan serüvenini bugüne kadar düzeltmeyen, bugünkü ve geçmişteki MHK’larda görev alanlar acaba hiç aynaya bakıp utanıyorlar mı? Yoksa yüzsüz bir şekilde hala hakem camiasının içinde dolaşıp görev de alıyorlar mı? Ya da sağda solda hakemler hakkında yazılar yazıp atıp tutuyorlar mı?

Hakemliğimize ve futbolumuza yapışan bu zatı muhteremler temizlenmedikçe hakemliğin ve hakemlerin düzelmesi ancak hayallerde kalır.

Bu hafta maçlarda görev alan hakemler Mete Kalkavan dışında (!) yönetimleriyle topluca vasatı aşamadılar.