Her ilişkide orgazm olmak şart mıdır?

Elbette her ilişkide orgazm olmak bir zorunluluk değildir. Üstelik bunun hedef olarak konulması durumunda daha da zorlaşabilir…

Eşimle bu sorunu nasıl çözebilirim?

SORU:

5 yıldır evliyim Eşim her ilişki sonrası benim orgazm olup olmadığımı soruyor. Bu baskıdan kurtulmak için bazen orgazm taklidi yapıyorum. Sizce her ilişkide orgazm olmak zorunlu mu, eşime bunun nasıl söylerim? P.F./Kayseri

CEVAP:

Orgazm, uzun süreli cinsel uyarı sonucun­da ulaşılan ve kişiye zevk veren fizyolojik ve psikolojik durumdur. Kadının ve erkeğin cinsel yanıtlarının fizyolojik farklılığı ne­deniyle eşler ne zaman orgazm olacak­larını tam olarak belirleyemezler. Çünkü orgazm dediğimiz şey sempatik sinir sistemi denilen refleksleri yöneten bir sis­tem tarafından başlatılır ve bitirilir, bazen de hiç olmayabilir. Yeterince sık sevişen uyumlu çiftlerde orgazm birkaç saniyelik kısa süren bir histir. Kadınlar için orgazm olmak, iyi bir cinsel ilişki ya da daha çok zevk almak için zorunlu değildir. Cinsel tutku ve paylaşım kadın için yeterli olabilir. Sizin eşinizle konuşarak orgazm olma­sanız da birlikte olmaktan mutlu olduğu­nuzu söyleyebilir böylece onunda orgazm yaşatma kaygısını azaltabilirsiniz.

Normal bir ilişki için ne yapabiliriz?

SORU:

28 yaşında 1 yıldır evli bir kadınım. Eşimle hala cinsel ilişkiye giremedik. Gittiğimiz doktor kaygı ilacı verdi, sabırlı olun dedi ama nereye kadar, bu sorunu nasıl çözebiliriz? T.F./ İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan cinsel bilgi ve deneyim eksikliğine bağlı bir ilişki girme güçlüğü yaşadığınız anlaşılıyor. Buna vajinismus denir. Bilinçaltı korkular nedeniyle ilişkiye girememe sorunu olan vajinismusun tedavisi vardır. Bir seferde olsa ilişkiye girebilmiş ileri düzey olmayan bir vaji­nismus sorunu yaşadığınızı gösteriyor. Bundan sonra umutsuzluğa kapılmadan aşamalı olarak sabırla ilerlemeye ça­lışmanız gerekir. Böyle bir durumda ön sevişmeyi uzun tutmanız nefes ve gevşe­me egzersizleriyle karşılıklı rahatlamanız, birbirinize erotik masajlar yapmanız işiniz kolaylaştıracaktır. Bunlara ek olarak bir pozisyonu denemeden önce iç çamaşırıyla provasını yapmanız işinizi kolaylaştırabilir. Sorunun devam etmesi durumunda cinsel istek kaybolmadan bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Meni alerjisinin çaresi var mıdır?

SORU:

Bir aydır evliyim. Eşimde meni alerjisi çıktı. Daha ilk ilişkiden itibaren ilişki sonrasında cinsel organının etrafında kızarıklık kaşıntı olmaya başladı, kondom kullanınca azaldı. Doktor ilaç verdi. Bu alerjinin bir çaresi var mı? D.S./ Bursa

CEVAP:

Alerji vücudun tehlikeli sandığı bir şeye karşı kendini bir savunma mekanizması­dır. Çilekten deniz ürünlerine, Güneş’ten kuru yemişe kadar çok çeşitli ve farklı şeylere karşı alerji olabilir. Meni alerjisi de çok nadir olmakla birlikte karşılaşı­lan bir durumdur. Tedavisinin diğer alerji türlerinden farkı yoktur. Genellikle alerji yapan şeylerden uzak durma ve savun­ma sistemini baskılayıcı alerji ilaçlarıyla yapılır. Meni alerjisi cinsel yaşamı fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da olum­suz etkileyebilir. Alerji nedeniyle ilişki­den uzak durma zamanla başta cinsel isteksizlik olmak üzere farklı cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Meni ile teması kesmeye yönelik prezervatif kul­lanma, peçeteye boşalma gibi alınacak bazı küçük tedbirlerle rahatsızlık etkisi azaltılabilir. Gebelik konusunda bir kadın doğum uzmanından görüş alabilirsiniz, aşılama ya da başka yöntemlerle çocuk sahibi olabilirsiniz.