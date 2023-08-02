Hazırlık maçını farklı kazandı

Kadıköy’de alınan 5-0’lık galibiyetin ardından Zimbru deplasmanı hazırlık maçından öte bir anlam taşımıyordu. Maçın ilk yarısı Zimbru yarı sahasında oynandı. Moldova ekibi Fenerbahçe alanına geçmedi desek yeridir.

Sarı-lacivertliler, 11 kişi savunma yapan rakibi önünde pozisyon üretmekte zorlandı. Rotasyonlu kadroda kanatlar çok işlemedi, ortadan yapılan denemeler kalabalık savunmaya takıldı. Yüzde 83’le topla oynayan Fenerbahçe, kendini fazla sıkmadı.

İstanbul’daki maçta sol kanatta resital sunan Tadic, dün 10 numara pozisyonundaydı. Sağ kanatta İrfan Can’a şans veren İsmail Kartal’ın Tadic’i 10 numarada denemesi, sağ öne transfer beklediğinin göstergesiydi.

Tadic’in golü Zimbru’nun direncini kırdı. Goller arka arkaya geldi. Attığı 2 gol Batshuayi’ye moral oldu. Sakatlanan Crespo’nun yerine giren Mert Hakan, orta sahaya transfer yapılacak olmasına rağmen forma için savaşacağını gösterdi. İrfan Can istekliydi. İsmail, sahanın en iyileri arasındaydı, attığı şık golle de ödülünü aldı.

Zimbru gibi zayıf bir takım önünde Fenerbahçe’yi değerlendirmek gerçekçi olmaz. Ancak iki maçta da alınan farklı galibiyetler sezon öncesi sarı-lacivertli ekibe hem moral hem de özgüven kazandırdı.