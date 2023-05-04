Ligde 4 gün önce karşılaşan iki takımın kupadaki randevusunda beklenen tempo yoktu. Türkiye Kupası yarı finalinin çift maç üzerinde oynanması, hem Fenerbahçe’nin hem de Sivasspor’un temkinli bir futbol sergilemesine neden oldu.

Jesus, tercihleriyle karşılaşmayı bir hazırlık maçı gibi oynadı. Ferdi, sağ bekte başladı, ikinci yarı başında sağ öne, son bölümde sol öne geçti. İrfan Can, zaman zaman 8, zaman zaman 10 numara gibi oynadı. Sakatlıktan dönen Peres’i bu kez sol bekte kullandı. İyileşen Batshuayi’ye son yarım saatte, King’e son 10 dakikada görev verdi. Kig’in girmesi sonrası Fenerbahçe çift forvete döndü.

Joao Pedro, santrforda eğreti duruyor. Zaten daha önce formasını giydiği kulüplerde forvet arkası ve 10 numarada daha başarılı oldu. Brezilyalı futbolcu, iyi bir ikinci forvet olabilir ama santrfor özellikleri kısıtlı.

Jesus, Kadıköy’de turu geçmenin planlarını yaptı ama hesaba katmadığı şey; Fenerbahçe’nin bu sezon deplasmanlarda daha iyi olup kritik maçları hep kendi sahasında kaybetmesiydi. Bakalım, rövanş bize ne gösterecek.

Ligde artık kritik bir dönemece giriyoruz. Batshuayi’nin dönmesi, Fenerbahçe için çok kritik. Kalan bölümde Fenerbahçe’nin Valencia-Batshuayi ikilisine, King’in enerjisine çok ihtiyacı olacak.