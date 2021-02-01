Halkın yarısından çoğu halen CHP tarafından yönetilmek istemiyor… Acaba neden?..

Ertuğrul Özkök’ün dünkü köşesinde okudum…

İnsani Gelişme Vakfı (İNGEV) her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçelerini tespit etmiş…

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Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir insani gelişme endeksine göre yapılıyormuş…

Yani…

BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyormuş…

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Araştırma sonuçlarına göre:

Uluslararası ölçüde “çok gelişmiş” sayılan 10 ilçenin ilk dokuzunun belediye başkanları CHP’li…

Onuncunun ise AKP’li…

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Pekiiii…

En gelişmiş ilçeleri CHP’li belediyelerin yönetiyor olması rastlantı mı?…

Tabii ki değil…

Ama…

Ve ne yazık ki…

Halkın yarısından çoğu halen…

İşte bu CHP tarafından yönetilmek istemiyor…

Acaba neden?..

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CHP bu sorunun cevabını biliyorsa açık yüreklilikle açıklayacak…

Bilmiyorsa doğru cevabı bulacak…

KADINLAR YA DAYAK YİYECEK YA DA…

Yani canlarım…

Türkiye halkı ya CHP tarafından yönetilecek ve…

Başta insani gelişmişlik olmak üzere:

Ekonomide,

Eğitimde,

Sağlıkta ve…

Cinsiyet eşitliğinde; gelişmiş Batı demokrasilerindeki ölçüleri (Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği Çağdaş uygarlıkları) yakalayacak…

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Ya da…

AKP ve MHP’li iktidarlarla orta çağ karanlığına gömülecek…

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinden uzaklaşıp…

Rusya, Çin, İran ve Ortadoğulu Müslüman ülkeler eksenine kayacak…

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Kadınlar ya dayak yiyecek…

Ya da…

Özgürlüğünü kazanmak istediğinde eşleri veya erkekleri (!) tarafından öldürülecek…

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Halklarımız…

Ya sağlıklı yaşayarak…

Uzun, huzurlu ve bağımsız bir yaşamdan sonra…

Bütün canlıların tatmak zorunda olduğu ölümü tadacak…

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Ya da…

Bütün bir yaşamını…

Acı ve çile çekerek…

Fakirlik, baskı ve çağdışı bir hayat sürerek…

Ama…

Cenneti özleyerek geçirecek…

BİR SİYASİ PARTİ BUNLARI SÖYLEYEBİLİR Mİ?.

Ey Atatürk’ün hedef gösterdiği yoldan…

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinden vazgeçmeyeceklerini savunan siyasi parti liderleri…

Gerçekten çağdaş uygarlık yolunda ilerlemek isteğinizde samimiyseniz…

Halka şunları söylemelisiniz…

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Ey halkım…

Geneliniz

Çağdaşlaşmak…

Refahtan hakkınız olan payı almak…

En az eşitsizlik ortamında özgür yaşamak…

İyi eğitim görmek…

Sağlıklı yaşamak istemiyorsunuz…

Biz;

Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolundan…

Demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti ilkelerinden vazgeçmeyenler…

Sabırla sizin değişmenizi bekleyeceğiz…

Siz değişmediğiniz sürece…

Bizim size benzememiz…

Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık yolundan da geri dönüş yapmak olacaktır…

Ki…

Bunu yapamayız…

O halde…

Ey bize oy vermeyen halkımız ile…

Her seçimde bize teveccüh ederek oylarıyla iktidar olmamızı destekleyen milyonlar…

Sizlere minnettarız…

Özlediğiniz Türkiye’yi yaratmak amacıyla iktidar olmak için var gücümüzle çalışacağız…

Ama…

Bu süreçte demokrasiden de asla taviz vermeyeceğiz…

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Canlarım benim…

Biliyorum…

Pek çoğunuz:

“Dede ya… Bir siyasi parti bunları söyleyebilir mi?..” diye soracaksınız…

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İyi ama…

Eğer bunlar söylenemeyecekse…

Yapılacak tek şey kalıyor geriye…

AKP ve MHP seçmeninden oy alabilmek için…

AKP ve MHP gibi olmak…

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O halde buyurun…

Tercih sizin…

BU KAFADAKİ MUHALEFET NEYİ DEĞİŞTİRECEK?

Ey Atatürkçü muhalefet partileri…

Sürekli halk dalkavukluğu yaparak…

Size oy vermeyenlerin de gönlünü almak için…

Size oy vermeyenlerin seçtikleri çağdışı zihniyete dönüşerek iktidara gelseniz…

Neyi değiştirebilirsiniz?..

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Ben söyleyeyim:

Hiçbir şeyi…

Bu defa da siz iktidarda kalabilmek için…

“Çantadaki kekliklerin (Sizin oğlan/sizin kız)” taleplerini değil…

Daldaki kekliklerin istediklerini yapacak…

En büyük felaketlerde bile onların ne dediğine bakacak…

Onların talepleri doğrultusunda siyaset üreteceksiniz…

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Ne gibi mi?..

Ayasofya’nın ibadete açılması sürecinde yaptığınız gibi yani…

MAHCUP MUHALEFETLE OLMAZ, OLMUYOR…

CHP, AKP’nin “Bunlar 27 Mayıs ihtilalcilerinin idamlarını alkışladılar” diyeceğinden korktukları için 1961 anayasasını savunamıyor…

1961 anayasasındaki özgürlüklerin değerini günümüz seçmenlerine anlatamıyor…

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12 Mart 1971 askeri muhtırasının ve…

12 Eylül 1980 askeri darbesinin 1961 anayasasını yok etmek için yapıldığını, gerekçeleriyle söyleyemiyor…

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En gelişmiş ilçelerin CHP’li belediye başkanlarının 1961 anayasasına bağlı…

Bir türlü gelişimini sağlayamayan ilçelerin belediyelerini yönetenlerin ise 1961 anayasasından nefret edenler olduğunu gösteremiyor…