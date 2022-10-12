Hakemlere ve MHK’ye tebrikler

Dileğim her hafta böyle başarılı maçlarını seyredelim hakemlerimizin… Performanslarıyla uzun süre sonra takdiri hak ettiklerini düşünüyorum.

Geneldeki iyi tabloya rağmen yine de Giresunspor-Beşiktaş maçında Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönetimi vasatı aşamadı. Bariz görülüyor ki sahalarda eski başarılı düdük Uğurlu yok maalesef. Maçın yıldızları VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu ve AVAR hakemi Serkan Tokat’tı. Beşiktaş’ın sayılmayan golünde, golden hemen önce ofsayt, öncesinde de penaltılık pozisyon vardı. Çok karışık, sıkışık olan karambolde VAR ve AVAR hakemleri ofsayta ve penaltıya dikkat çekerek adaleti sağlamayı başardılar. Ayrıca AVAR hakemi Serkan Tokat Giresunspor’un golündeki ofsayt tespitinde de haklıydı. Bir maçta gerektiğinde VAR ve AVAR hakemlerinin ne kadar önemli olduğu bu karşılaşmada ortaya çıkmış oldu. Yine de Allah’tan Beşiktaş maçı kazandı! Yoksa bu pozisyonları nasıl açıklardık?

Fenerbahçe-Karagümrük mücadelesinde başarılı yönetim gösteren Atilla Karaoğlan’a bu sezon hak ederek takacağı FIFA kokartına ‘hayırlı olsun’ demek düşer bana.

Trabzonspor-Kasımpaşa mücadelesinde Hüseyin Göçek sıkıntılı pozisyonlardan alnının akıyla çıktı, tebrik ederim. Hakemliğinin son demlerinde veda yapar gibi güzel yönetimler gösteriyor Göçek!

Başakşehir-Sivasspor buluşmasında Kadir Sağlam deplasman takımı galip gelmesine rağmen Başakşehir’den kimsenin sesini çıkarttırmadan maçı başarıyla tamamladı. Bravo Sağlam’a…

Haftanın diğer maçlarında ise Abdulkadir Bitigen, Burak Şeker, Mert Güzenge, Yasin Kol ve Sarper Barış Saka da oldukça başarılı yönetimleriyle alkış topladılar.