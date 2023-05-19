Gürsel Tekin’e karşı ayıp olmuyor mu?

Günlerdir diyorum ki:

Kemal Bey’in ilk turda cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyenler:

Ortaklarının seçmenleri değil…

★

Kemal Bey’in önüne takoz olanlar:

Onu:

FETÖ’cülerle…

Ve…

PKK ile ilişkilendiren…

CHP’li kimi kanaat önderleri…

İle…

Kemal Bey düşmanı:

CHP eski milletvekilleridir…

★

Dün, Gürsel Tekin’i dinledim SZC TV’de…

Bir cümlesi bile ne kadar haklı olduğumu göstermeye yetti…

Çünkü…

Şöyle dedi Tekin:

“İstanbul’da 1 milyon 300 bin seçmen sandığa gitmedi…”.

★

Tekin, nezaketinden olacak…

Sandığa gitmeyen seçmenlerin kimler olduğunu söylemedi…

Ama…

Ben bir kez daha söyleyeyim:

★

O, 1 milyon 300 bin seçmenin sandığa gidip Kemal Bey’e oy vermesini engelleyenler:

Onu:

FETÖ’cülerle…

Ve…

PKK ile ilişkilendiren…

CHP’li kimi kanaat önderleri…

İle…

Kemal Bey düşmanı:

CHP eski milletvekilleridir…

★

Bitmedi…

İstanbul’u sokak sokak bilen…

Her muhtarla tanışan…

Sandığa gitmeyen 1 milyon 300 bin seçmenle:

Yüz yüze görüşüp onları ikna edebilecek olan Gürsel Tekin’e…

CHP yönetiminin verdiği yeni görev ne biliyor musunuz?..

★

Çok üzülecek…

Hatta kahrolacaksınız ama:

Söyleyeyim…

★

Seçim çalışmalarını:

Kemal Bey’in ilk turda %54 oy aldığı:

Kars’ta yapmak…

★

Bu nasıl bir akıl ey efendiler?..

Ne yani?..

Lig sonuncusuyla oynadığınız karşılaşmada sahaya sürdüğünüz Messi’yi…

Final maçında kulübede mi oturtacaksınız?..

Yuh yani!..

Kutlu olsun

Yunan askeri birlikleri 15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal etti…

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları…

16 Mayıs 1919’da…

İstanbul’dan bindikleri Bandırma Vapuru ile:

Samsun’a gitmek üzere yola koyuldu…

19 Mayıs’ta:

Samsun’da karaya çıktı…

★

O gün:

Kurtuluş Savaşı…

Halk ihtilali…

Ve…

Devrimlerin başlangıç tarihidir…

★

Bugün…

İşte o muhteşem günün:

yıl dönümü…

★

Tüm ulusumuza kutlu olsun…

Seçmen bilmeli ki

Kimi sözde muhalif ve hatta “müzmin CHP’li” gibi görünen arkadaşlar…

Başarısızlıklarını…

Ve…

Kemal Bey’i satışa getirdiklerini gizlemek için:

“Oyları çaldılar!” diye yaygara yapıyor…

★

Canlarım…

Aylardır:

“AKP oy çalar” diyerek seçmeni sandıktan soğutanlarla mücadele ettim…

İyi kötü seçmeni sandığa götürdük…

Ama…

Ve ne yazık ki…

★

Sesi çok çıkan kimi CHP’liler yine:

Aynı yaygarayı kopardı…

Oysa…

Seçmen:

İlk geceden itibaren sayıma güvenmeliydi…

Değerli kardeşlerim…

Tabii ki:

Sandıklara sahip çıkılmalı…

Ama…

Seçmen bilmeli ki:

Sandığa gidip oyunu kullanırsa:

Ülkemiz:

Kadın düşmanı, gerici, çağdışı ve yağmacı zihniyete teslim edilmeyecektir.

Kılıçdaroğlu kazanacak

Dün de yazdım…

CHP Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek:

“Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz” şeklinde dürüst bir açıklama yaptı…

★

Lütfen akılcı ve gerçekçi olalım…

Sonuç ortada…

İlk turun kazananı da yok…

Kaybedeni de yok.

Bu defa…

İlk turda sandığa gitmeyen…

Veya…

Giden ama:

Sinan Oğan’a oy veren CHP’li seçmenler:

Kemal Bey için oy kullanırlarsa.

Seçimi büyük oy farkıyla:

Kılıçdaroğlu kazanacak…

Heyecanla bekliyorlar

“Kemal Bey’e oy vermem” diyor arkadaş…

Neden?..

“FETÖ” demiş ya…

Ondan…

★

Oysa…

Kemal Bey HDP seçmenini kıracak şeyler de söylüyor…

Ama…

Onlar heyecanla 28 Mayıs’ı bekliyorlar…

Kemal Bey’e bir kez daha oy vermek için…

Garantiye alalım

Kılıçdaroğlu dedi ki:

“Erdoğan, açıkça söylüyorum. Sen ülkenin sınırlarına, namusuna sahip çıkmadın…”.

★

Doğru mu?..

Doğru…

Ama…

★

Bu durum…

AKP’ye oy veren:

AKP zenginleriyle…

FAK-FUK-FON’dan aldığı aylık birkaç bin lirayı:

Erdoğan’ın cebinden verdiğini zanneden…

★

Yanlışlıkla bile olsa:

Seccadesine basılmasındansa…

Soyulmayı…

Yolunmayı tercih eden milyonlarca fukaranın:

Umurunda bile değil…

★

Kemal Bey lütfen şu Erdoğan’ın adını anmayın…

Onu ciddiye almayın…

Cumhurbaşkanı olduğunuzda FAK-FUK-FON sizin…

Çıkın:

“FAK-FUK-FON’dan maaş alan yurttaşlarımıza her ay 6 bin lira vereceğim” deyin…

★

Nasıl olsa:

İş çığırından çıktı…

Bari…

Rejimi garantiye alalım…

Olabilir mi?

Sizce…

Sinan Oğan’ın zarif Hanımefendisi…

Çevresine:

“Kadın düşmanları HÜDAPAR ve YRP’ı meclise taşıyan Erdoğan’a oy verelim ki biz kadınlar sokağa bile çıkamayalım” mı der?..

Yoksa:

“Kadın haklarının en samimi savunucusu Kemal Bey’e oy verelim” mi der?..

★

Ve…

Her haliyle bir Beyefendi olan Sinan Oğan:

Hanımefendisinin görüşlerine değer vermeyecek kadar maganda:

Olabilir mi?..

Deli saçması

Neymiş?..

Kemal Bey 2. turda adaylıktan çekilecek…

Seçim tek adaylı olacağı için:

Referanduma dönüşecekmiş…

★

O durumda Erdoğan’ın seçilebilmesi için:

Yaklaşık 30 milyon oy alması gerekecekmiş…

Erdoğan o miktar oy alamayacağı için…

Seçimler yenilenecekmiş.

★

O hale getirildi ki toplum…

“Doğru ama ilginç olmayan” haberin değil…

“Yalan ama ilginç olan” haberin peşinde…

★

Tıpkı:

Dürüst…

Çalmayacak…

Çaldırmayacak.

Temiz ahlâklı değil…

★

Çalan…

Çaldıran…

Kirli ahlâklı politikacının peşinde olduğu gibi…

★

Canlarım…

Kemal Bey:

“Adaylıktan çekildim” dese de seçim yapılır…

Beş on AKP’li görevli Kemal Bey’e oy verirler…

Erdoğan yaklaşık %100 oyla seçimi kazanır…

★

Lütfen…

Bu deli saçmalarını ciddiye almayın…

Günün talebi

Levent Mazılıgüney

@AvLeventism

Küstüm, sandığa gitmem, vb. cümleler kurup moral bozmaya kimsenin hakkı yok. Evet kimse “0” veya “100” değil ancak adaylar arasında demokratlık ve hukuka bakış açısından kıyas kabul etmez bir fark var. Sandığa gidelim ve Sn. @kilicdarogluk için oy kullanalım.