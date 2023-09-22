Güneş şansı

Şenol Güneş’i anlamakta zorlandığımız bir başka maç izledik. Korkunç uyumsuz Amartey-Bailly ikilisi, yanına pas veremeyen oyuncular, bir de Aboubakar’ın ileri uçta kaderine terk edilmesi… Takım arkadaşları, sanki zombi ısırmış gibi Abuş’u tek başına bıraktı sahanın diğer ucunda.

İkinci yarının büyük bölümünde her biri ayrı telden çalan Beşiktaş orta sahasını toparlamak için bekledi de bekledi Güneş. Sonra gitti Rashica ve Muleka’yı oyundan aldı. Dedi ki gel bana gol at.

Şenol hoca istiyor ki Gedson geriden top çıkarsın, kendi pasına koşsun, sonra içeriye çevirsin ve yine kendi golü atsın. Rezalet…

Amatör takımın yemeyeceği golü yedi Beşiktaş. 60 metre top süren oyuncuyu karşılayamayan, geriden geleni marke etmeyen amatörler. Bağıra bağıra gol yemek böyle olsa gerek.

Beşiktaş’ı dün hezimetten kurtaran Şenol Güneş’in şansıydı. 6-7 olacak maç, 1-1’e bağlandı. Bir daha da böyle olmaz.