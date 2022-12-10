Güçlü olan ayakta kalır

Ernst Happel Stadı’nda 119. dakikada İvan Klasnic’le 1-0 öne geçen Hırvatistan, 120+1’de Semih Şentürk’ün unutulmaz golü sonrası gidilen penaltıları kazanamayacağını biliyordu. Tıpkı, dün 117. dakikada Petkovic’in skoru 1-1’e getiren golünün ardından Brezilya’nın psikolojik üstünlüğü rakibine kaptırdığı gibi…

Yaklaşık 4 milyon nüfuslu Adriyatik ülkesi, Dünya Kupası’nın en büyük favorisi Brezilya’yı çeyrek finalde evine gönderdi. Son 16 turunda Japonya’yı penaltılarla eleyen Hırvatistan’ın Brezilya’yı da aynı şekilde saf dışı bırakmasının verdiği mesaj net: Futbolda artık güçlü olan ayakta kalıyor.

Taktik disiplinden kopmamanın, konsantrasyonunu kaybetmemenin, son ana kadar pes etmemenin karşılığını aldı Hırvatlar. 2018’deki gibi final yapabilirler mi? Bu kulvardaki en güçlü halkayı saf dışı bıraktıktan sonra Hırvatistan’ın finale olan inancı daha da arttı.

37 yaşındaki Luka Modric’e şapka çıkarmak gerekiyor. Asla bir takımın bir numaralı yıldızı olmadı. Evet, Hırvatistan’ın saha içindeki komutanı o ama Modric sahada apoletlerini sökmüş şekilde bir asker gibi savaşıyor. Livakovic’e de bir parantez açmak gerekiyor. 27 yaşında ve henüz Avrupa’nın büyük bir liginde oynamaması gerçekten ilginç.