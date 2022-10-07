Gel de inan bunlara!..

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Harp Okulu yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde, Ege’deki Yunan faaliyetleri konusunda “Hiçbir şekilde ne arazide, ne masada bizim geri adım atmamız, geri kalmamız söz konusu değil. Bir milimetre geri adım atmak yok. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılıyor. Özellikle Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz bu konuda açık şekilde talimatlandırıldı. Bu konuda bizim anlayış göstermemiz, taviz vermemiz söz konusu değil” dedi.

Peki, gerçekten öyle mi?..

Hulusi Akar bu konuşmayı 5 Ekim Çarşamba günü yaptı. Biliyorsunuz, saray iktidarı bir süredir Yunan küstahlıklarına “eyt”, “üyt” çekiyor, “bir gece ansızın geliriz” diye esip savuruyor.

Daha yeni hem de çok yeni…

Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Nikolaos Hardalias, 28 Eylül’de, Aydın Hurşit Adası’na gelerek Yunan bayrağının altında egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Hardalias, Aydın Hurşit Adası’na hiçbir engelle karşılaşmadan ve Türk Karasuları’nı ihlal ederek Yunan savaş gemisi ile geldi. Hardalias, Yunan savaş gemisinde ve Hurşit Adası’nda tesis edilen Yunan Deniz Üssü’nde işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik ve bayrak gösterisi yaptı.

Hurşit Adası’ndaki Yunan Kara Üssü’nü de ziyaret eden Hardalias, işgalci Yunan askerlerini denetledi. Fotoğraflarda Hurşit Adası’na konuşlandırılan zırhlı araçlar da dikkat çekti.

★★★

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Hulusi Akar, ‘Deniz Kuvvetleri’ne talimat verdik’ diyor ama Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Hardalias, Türk Deniz Kuvvetleri Güney Deniz Saha Komutanlığı’nın sorumluluk alanında Yunan savaş gemisi ile hiçbir engelle karşılaşmadan dolaşıyor. Akar, ‘Hava Kuvvetleri’ne talimat verdik’ diyor ama Yunan askerleri, Türk İHA’larının devriye alanındaki adalarımızda elini kolunu sallayarak dolaşıyor” dedi.

Ümit Yalım gerçeği şöyle ortaya koydu;

“Yunanistan, Türk İHA’larına bile gerek kalmadan işgal ettiği adalarımızı silahlandırdığını Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde yayınlıyor. Hal böyleyken, Akar’ın, ‘Bir milimetre geri adım atmak yok’ söyleminin doğu olmadığı, kıyılarımıza 57 km. mesafedeki Aydın Hurşit Adası’nın Yunanistan’a terkedildiği, yani Akar ve ekibinin 57 km. geri adım attığı tescillenmiş oluyor.”

★★★

Hulusi Akar’ın lafla peynir gemisi yürüttüğü tarihin 3 gün öncesi!.. Kardak Kayalıkları’nın hemen batısında Yunan işgali altında olan Muğla Kalolimnoz Adası’nda da 2 Ekim’de Yunan bayrak töreni icra edildi. Törenin video görüntüsü Kalymnos.news.gr adlı Yunan internet haber sitesinde yayınlandı. Muğla Kalolimnoz Adası 6 millik Türk karasuları içinde bulunuyor. Yunan kadın subayın komutasındaki askerlerle icra edilen törende egemenlik ve bayrak gösterisi yapıldı.

Ümit Yalım, Hulusi Akar’ı sert sözlerle eleştirdi;

“Akar’ın, ‘1997’deki Kardak milat. Ondan sonra bir adım atmaları söz konusu değil’ söylemi doğru değil. Kardak krizi 1995 Aralık ayı ile 1996 Ocak ayı arasındaki dönemde meydana geldi. Akar, tarihleri de karıştırarak Kardak krizinin 1997’de olduğunu iddia ediyor. Ayrıca, Akar’ın Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı döneminde 2016-2020 yılları arasında 4 Türk Adası ile 1 Türk Kayalığı savunulmadan Yunan askerlerine teslim edildi. Akar, işgal hakkında basında çıkan haberlerin hiçbirini tekzip etmedi, edemedi. Akar, 3 Eylül 2022’de adaların işgal edildiğini itiraf eden Tayyip Erdoğan’ı da yalanlamış oluyor.

Yunan Savunma Bakanı Hardalias, Aydın Hurşit Adası’nda egemenlik ve bayrak gösterisi yaparken, Muğla Kalolimnoz Adası’nda Yunan bayrak töreni yapılırken Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Komuta kademesi ile Ege Ordusu Komutanı bu duruma seyirci kaldı. Yunanistan’a nota bile verilmedi. Verilen somut örneklerden anlaşılacağı üzere, Akar’ın, ‘Bir milimetre geri adım atmak yok’ söylemi içi boş bir söylemdir.”

★★★

Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.