Galatasaray’da Arda Turan’ın doğum günü kutlandı
Galatasaray, Süper Ligin 23’üncü haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesislerindeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Oğulcan Çağlayan, tedavilerinin ardından kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı özel çalıştı.
Sofiane Feghoulinin tedavisine devam edildi.
Bu arada antrenmanın ardından kaptan Arda Turan’ın 34’üncü yaş günü kutlandı.
Galatasaray, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 10.30da Florya Metin Oktay Tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek. (DHA)
Spor