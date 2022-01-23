Dünkü maçın 1-1 bitmesi gerçekten futbol mucizesi. Beşiktaş 1-0 öndeyken bir kez, durum 1-1 iken de aynı pozisyonda iki kez direğe takıldı. Siyah-beyazlılar maça iyi başlayıp baskı kurmuştu ancak bazı oyuncuların yetersiz performansı skorun erken ele alınmasını engelledi. Kenan Karaman milli bir oyuncu olarak Beşiktaş’a geldi ancak geldiği günden bu yana hiçbir varlık gösteremedi. Önder Karaveli’nin Kenan’a forma şansı vermesini de doğru buluyorum. Batshuayi’yi kazandığı gibi Kenan’ı da kazanmaya çalışıyor ama Kenan buna cevap vermiyor.

Josef’in sakatlığı sonrası Atiba’nın oyuna girmesi doğru tercihti ve kaptan oyuna girip yine mücadeleci kimliğini ortaya koydu. Teixeira attığı gole rağmen maç eksiği nedeniyle oyundan düştü. Değişiklikler yerindeydi. Oğuzhan’ın tercih edilmemesine şaşırdım sadece. Sağ kanatta Rosier ve Ghezzal de beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş yine de lig sonuncusuna karşı net bir galibiyet almalıydı. Direkten dönen 3 topla birlikte büyük bir fırsatı kaçırmış oldu. Yeni Malatyaspor da bu oyunuyla küme düşmenin en büyük adayıdır.