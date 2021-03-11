Fukuşima kurbanları felaketin 10. yılında anıldı

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen ve Fukushima Nükleer Santrali’nde sızıntıya neden olan 9 şiddetindeki deprem ve yol açtığı tsunamide hayatını kaybedenler, felaketin 10. yıldönümünde başkent Tokyo’da törenle anıldı.

Japonya’da 2011 yılında meydana gelen ve Fukushima Nükleer Santrali’nde sızıntıya neden olan 9 şiddetindeki Thoku Depremi’nin üzerinden 10 yıl geçti. Felaketin 10. yıldönümünde deprem ve tsunamide hayatını kaybedenler ülkenin başkenti Tokyo’da düzenlenen törenle anıldı. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle sınırlı katılımcı ile gerçekleştirilen törende depremin meydana geldiği saat olan 14:46’da saygı duruşunda bulunuldu. 2012 yılından bu yana her yıl gerçekleştirilen ancak geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılmayan törene, Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako da katıldı. Tahtı 2 yıl önce devralan İmparator Naruhito, 2011 yılında meydana gelen deprem ve tsunami kurbanları için düzenlenen törene ilk kez katılmış oldu.

İmparator Naruhito’dan dayanışma vurgusu

Yaptığı konuşmada dayanışma vurgusunda bulunan İmparator Naruhito, “Hepimiz birlik olup felaketten etkilenen insanların yanında durursak yeniden yapılanma çabalarının istikrarlı bir şekilde meyve vereceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. İmparator Naruhito, yaşanan felaketten etkilenenlerin en kısa sürede günlük hayatlarına yeniden dönebilmeleri için İmparatoriçe Masako ile birlikte felaketzedelerin sesine kulak vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Başbakan Suga destek sözü verdi

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarında son aşamalara gelinmesine rağmen 2 bin kişinin hala geçici konutlarda ikamet ettiğini söyledi. Felaketten etkilenenlere desteklerinin süreceğinin altını çizen Suga, “Hükümet, etkilenen vatandaşlara kesintisiz destek sağlamaya devam edecek. Nükleer felaketten etkilenenler ile orta ve uzun vadeli yardıma ihtiyaç duyan bölgelerde hükümet, insanların evlerine dönebilmelerine ve endüstrinin canlanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacak. Fukushima’yı tamamen yeniden inşa ederek canlandırmak ve Tohoku bölgesinin yeniden inşasını tamamlamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Faciaya neden oldu

Japonya’da 2011’de meydana gelen ve ülke tarihindeki en büyük doğal afetlerden biri olarak kabul edilen 9 şiddetindeki Thoku Depremi, ardında binlerce kurban bırakmıştı. Depremin neden olduğu tsunami, boyu 10 metreyi geçen dev dalgaların Thoku ve Kanto bölgesi sahillerine vurmasıyla sonuçlanmıştı. Resmi verilere göre, 15 bin 900 kişinin ölümüne neden olan felakette 2 bin 525 kişi de kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Depremin ardından meydana gelen tsunami, dünyanın Çernobil’den sonra gördüğü en ciddi nükleer faciaya neden olmuş, Fukushima’daki santralde üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Facia, bölgedeki binlerce kişinin tahliyesiyle sonuçlanmıştı. (İHA)