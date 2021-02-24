Fransız basınından ‘Macron ve Erdoğan görüşecek’ iddiası
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Fransız basınından ‘Macron ve Erdoğan görüşecek’ iddiası

Fransız basını, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görüşeceğini yazdı.

Fransız günlük gazetesi L’opinion, önümüzdeki hafta Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşme gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete haberinde, “Aldığımız bilgilere göre Emmanuel Macron ile Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki Salı günü telefon veya video konferans yoluyla görüşmesi bekleniyor. Bu görüşme, aylarca artan gerilimin ardından Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir yatıştırma işareti olabilir” ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

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