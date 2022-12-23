Florya tatil köyü değil

Türkiye Kupası’nın güzel tarafı Keçirörengücü’nün, Galatasaray’a karşı oynama şansını elde etmesidir. Ankara ekibini Avrupa kalitesinde bir kadroya sahip Galatasaray karşısında gösterdiği direnç sebebiyle öncelikle tebrik ederim.

Galatasaray, forvette Seferovic oynayınca gol yollarında sonuca ulaşamıyor. Büyük heyecanla gelen İsviçreli büyük hayal kırıklığına neden oluyor. Bu bitik hali kalıcı olduğuna göre daha fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Dünya kadar para alıp altyapıdan çıkacak alternatif bir genç kadar faydan yoksa tatiline Benfica’da devam edebilirsin!

40.dakikada hakem Çağdaş Altay’dan, Torreira’nın biraz da zorlayarak aldığı penaltı sonrası oyun ateşlenir mi diye bekledik. Ancak topun başına geçen Seferovic oyuna hareket getirmediği gibi vasatlığını kaçırdığı penaltı ile taçlandırmış oldu. 65.dakikada bitik Seferovic yerine Gomis girince Galatasaray için hareketli dakikalar başladı. Bu harekette 82.dakikada golü ve turu getirmiş oldu. Ancak şu net ki; ismi var diye kimse milyonları cebine koyup bizlere vasatı izletemez. Florya aldığı paranın hakkını vermeyenlerin yan gelip yatma yeri değildir!