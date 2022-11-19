Fırtına yaklaşıyor tedbirlerinizi alın
Tarih: 19 Şubat 2001…
MGK, dönemin Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer başkanlığında toplandı…
Toplantıdan bir süre sonra…
Başbakan Ecevit…
Bir yanında:
Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…
Diğer yanında:
Başbakan Yardımcısı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz olduğu halde…
Başbakanlık binasında…
Televizyon kanallarından da canlı yayınlanan bir:
Basın toplantısı düzenledi…
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Konuşmasına:
“Devlet krizi başlamıştır” diyerek giriş yapan Bülent Ecevit…
Toplantıda…
Bir konu üzerinde Cumhurbaşkanıyla tartıştığını…
Bunun üzerine Sezer’in:
Önüne saygısızca…
Anayasa kitapçığını fırlattığını söylemişti…
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Oysa…
Ekonomiyle ilgilenen herkes biliyordu ki…
Krizin başlama sebebi:
Başbakan’ın önüne fırlatılan anayasa kitapçığı değildi…
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Kriz bağıra, çağıra…
Freni patlamış bir TIR’ın…
Ortalığı ayağa kaldıran korna sesi gibi sesler çıkararak gelmişti…
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Üç ortak (Ecevit-Bahçeli-Yılmaz):
Ekonomik krizin kendi beceriksizliklerinden değil…
Siyasî olduğuna kamuoyunu ikna etmek için…
Fırlatılan anayasa kitapçığını:
Bahane etmişlerdi…
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Yani canlarım…
Fırtına vardı…
Rüzgâr gülleri zaten dönecekti…
Ama…
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Siyasi iktidar:
Günah keçisi arıyordu…
Havada bırakın fırtınayı…
Rüzgâr olduğunu bile kamuoyundan gizlemek istiyordu…
Ve o nedenle:
“Cumhurbaşkanı ortağımız ve başbakanımız Sayın Ecevit’in önüne saygısızca bir anayasa kitapçığı fırlatınca…” diye açıklamışlardı…
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Ne demek istediğim mutlaka anlaşıldı…
Ancak…
Ben yine de kısaca hatırlatayım…
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Rüzgâr güllerinin dönmediğine bakıp…
Rüzgâr olmadığını zannetmeyin…
Rüzgâr var…
Ancak…
Şimdilik manuel kontrolle…
Rüzgâr gülleri çok yavaş dönüyor…
Ve fakat…
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Hazır olun…
Manuel olarak engellenemeyecek bir:
Fırtına yaklaşıyor…
Tedbirlerinizi alın…
Çözüm imkânı sıfırlanıyor
2001 ekonomik krizi patladığında…
Paramız bir gecede %100 değer yitirmişti…
Döviz borcu olan bir esnaf…
Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yakınına kadar yaklaşmış…
Ve…
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Yanında getirdiği yazar kasasını:
“Sayın başbakanım al, ben bir esnafım” diyerek…
Ecevit’in ayaklarının altına fırlatmıştı…
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Bugün…
O günden çok daha kötü konumdayız…
Çünkü…
O gün sadece:
Ekonomi krizdeydi…
Bugün ise en kötüsü:
Rejim krizi de var…
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Ama…
İktidar bu gerçeği gördüğü halde halâ: Halktan gizlemeye çalışıyor…
Ve…
Giderek: Çözüm imkânı da sıfırlanıyor…
Endişe artıyor
MB, döviz rezervleri…
4 milyar dolara yakın artışla:
117.5 milyar dolara yükselmiş…
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Dikkat!..
Brüt…
Yani…
Banka kayıtlarında döviz var görünüyor ama:
Hemen tamamı:
Borç…
★
Üstüne üstlük…
Bir de ayrıca…
Swap (TL. verip emanete aldığımız yabancı para) hariç…
Net rezervler:
Eksi 54 milyar dolar…
★
İşte bu nedenle…
Fırtına endişesi…
Giderek artıyor ya…
Çok seviyoruz
Bir kişiyi övmek için:
“Güçlü insan” diyoruz…
Ama…
Güçten de:
Korkuyoruz…
★
Güçlü olmak:
Övülecek…
Ve…
Övünülecek bir şeyse.
Neden ondan korkuyoruz?..
★
Güçten korkuyorsak…
Güçlü olmayı…
Ve gücü…
Neden övüyoruz?..
★
Çünkü canlarım…
Atatürk güçlüydü…
Ve biz onun gücünü…
Hem:
Seviyorduk…
Ve hem de…
Onun gücünden:
Korkmuyorduk…
★
Oysa…
Despotlar da güçlüdür…
Totaliter tek adamlar da güçlüdür…
Ama…
Onların gücü: Korkunçtur…
Onların gücü: Bencildir…
★
Atatürk’ün gücü ise:
Yapıcı güçtü…
Yaratıcı güçtü…
Ve biz onun gücünü…
İşte o nedenle: Çok sevdik…
Çok seviyoruz…
Tahammül ve sabır
2001 krizinde medya…
Bütün gerçekleri:
Yazıyor…
Anlatıyor…
Gösteriyordu…
★
Tedbir alması gerekenler…
Ellerinden gelen her şeyi yaparak…
Görecekleri hasarı…
Azaltmaya çalışıyorlardı…
★
Bugün ise:
“Lay lay lom…”.
Her şey:
“Güllük gülistanlık” gibi anlatılıyor…
Gerçekler halktan gizleniyor…
★
Gerçekleri yazıp söyleyenlere:
Baskı yapılıyor…
Gerçekleri söyleyenlere…
Ya: “FETÖCÜ” damgası vuruluyor.
Ya da:
“PKK’ya destek veriyor” suçlamalarıyla…
Yargı sopası:
Sallanıyor…
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Çözüm ne peki?..
Tahammüllü olmak…
Sabretmek…
Güzeeeellll
THY EuroLeague’de, Anadolu Efes Basketbol Takımı…
Dünya devi Barcelona’yı yendi…
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Barcelona’yı 96-86 mağlup eden Anadolu Efes:
- galibiyetini aldı…
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Bu kadar kahredici bir ortamda…
Ulusal başarı olarak kabul etmemiz gereken bu galibiyetin bari:
Tadını çıkaralım…
Olmaz ama
Erdoğan:
“Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmaz…”.
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İsrail Devleti’nin kurucu Başbakanı Ben Gurion şöyle demişti:
“Affet ama unutma…”.
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Bizim yanlışımız:
Hem affedip… Hem unutmak…