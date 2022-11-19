Tarih: 19 Şubat 2001…

MGK, dönemin Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer başkanlığında toplandı…

Toplantıdan bir süre sonra…

Başbakan Ecevit…

Bir yanında:

Başbakan Yardımcısı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli…

Diğer yanında:

Başbakan Yardımcısı ve ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz olduğu halde…

Başbakanlık binasında…

Televizyon kanallarından da canlı yayınlanan bir:

Basın toplantısı düzenledi…

★

Konuşmasına:

“Devlet krizi başlamıştır” diyerek giriş yapan Bülent Ecevit…

Toplantıda…

Bir konu üzerinde Cumhurbaşkanıyla tartıştığını…

Bunun üzerine Sezer’in:

Önüne saygısızca…

Anayasa kitapçığını fırlattığını söylemişti…

★

Oysa…

Ekonomiyle ilgilenen herkes biliyordu ki…

Krizin başlama sebebi:

Başbakan’ın önüne fırlatılan anayasa kitapçığı değildi…

★

Kriz bağıra, çağıra…

Freni patlamış bir TIR’ın…

Ortalığı ayağa kaldıran korna sesi gibi sesler çıkararak gelmişti…

★

Üç ortak (Ecevit-Bahçeli-Yılmaz):

Ekonomik krizin kendi beceriksizliklerinden değil…

Siyasî olduğuna kamuoyunu ikna etmek için…

Fırlatılan anayasa kitapçığını:

Bahane etmişlerdi…

★

Yani canlarım…

Fırtına vardı…

Rüzgâr gülleri zaten dönecekti…

Ama…

★

Siyasi iktidar:

Günah keçisi arıyordu…

Havada bırakın fırtınayı…

Rüzgâr olduğunu bile kamuoyundan gizlemek istiyordu…

Ve o nedenle:

“Cumhurbaşkanı ortağımız ve başbakanımız Sayın Ecevit’in önüne saygısızca bir anayasa kitapçığı fırlatınca…” diye açıklamışlardı…

★

Ne demek istediğim mutlaka anlaşıldı…

Ancak…

Ben yine de kısaca hatırlatayım…

★

Rüzgâr güllerinin dönmediğine bakıp…

Rüzgâr olmadığını zannetmeyin…

Rüzgâr var…

Ancak…

Şimdilik manuel kontrolle…

Rüzgâr gülleri çok yavaş dönüyor…

Ve fakat…

★

Hazır olun…

Manuel olarak engellenemeyecek bir:

Fırtına yaklaşıyor…

Tedbirlerinizi alın…

Çözüm imkânı sıfırlanıyor

2001 ekonomik krizi patladığında…

Paramız bir gecede %100 değer yitirmişti…

Döviz borcu olan bir esnaf…

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in yakınına kadar yaklaşmış…

Ve…

★

Yanında getirdiği yazar kasasını:

“Sayın başbakanım al, ben bir esnafım” diyerek…

Ecevit’in ayaklarının altına fırlatmıştı…

★

Bugün…

O günden çok daha kötü konumdayız…

Çünkü…

O gün sadece:

Ekonomi krizdeydi…

Bugün ise en kötüsü:

Rejim krizi de var…

★

Ama…

İktidar bu gerçeği gördüğü halde halâ: Halktan gizlemeye çalışıyor…

Ve…

Giderek: Çözüm imkânı da sıfırlanıyor…

Endişe artıyor

MB, döviz rezervleri…

4 milyar dolara yakın artışla:

117.5 milyar dolara yükselmiş…

★

Dikkat!..

Brüt…

Yani…

Banka kayıtlarında döviz var görünüyor ama:

Hemen tamamı:

Borç…

★

Üstüne üstlük…

Bir de ayrıca…

Swap (TL. verip emanete aldığımız yabancı para) hariç…

Net rezervler:

Eksi 54 milyar dolar…

★

İşte bu nedenle…

Fırtına endişesi…

Giderek artıyor ya…

Çok seviyoruz

Bir kişiyi övmek için:

“Güçlü insan” diyoruz…

Ama…

Güçten de:

Korkuyoruz…

★

Güçlü olmak:

Övülecek…

Ve…

Övünülecek bir şeyse.

Neden ondan korkuyoruz?..

★

Güçten korkuyorsak…

Güçlü olmayı…

Ve gücü…

Neden övüyoruz?..

★

Çünkü canlarım…

Atatürk güçlüydü…

Ve biz onun gücünü…

Hem:

Seviyorduk…

Ve hem de…

Onun gücünden:

Korkmuyorduk…

★

Oysa…

Despotlar da güçlüdür…

Totaliter tek adamlar da güçlüdür…

Ama…

Onların gücü: Korkunçtur…

Onların gücü: Bencildir…

★

Atatürk’ün gücü ise:

Yapıcı güçtü…

Yaratıcı güçtü…

Ve biz onun gücünü…

İşte o nedenle: Çok sevdik…

Çok seviyoruz…

Tahammül ve sabır

2001 krizinde medya…

Bütün gerçekleri:

Yazıyor…

Anlatıyor…

Gösteriyordu…

★

Tedbir alması gerekenler…

Ellerinden gelen her şeyi yaparak…

Görecekleri hasarı…

Azaltmaya çalışıyorlardı…

★

Bugün ise:

“Lay lay lom…”.

Her şey:

“Güllük gülistanlık” gibi anlatılıyor…

Gerçekler halktan gizleniyor…

★

Gerçekleri yazıp söyleyenlere:

Baskı yapılıyor…

Gerçekleri söyleyenlere…

Ya: “FETÖCÜ” damgası vuruluyor.

Ya da:

“PKK’ya destek veriyor” suçlamalarıyla…

Yargı sopası:

Sallanıyor…

★

Çözüm ne peki?..

Tahammüllü olmak…

Sabretmek…

Güzeeeellll

THY EuroLeague’de, Anadolu Efes Basketbol Takımı…

Dünya devi Barcelona’yı yendi…

★

Barcelona’yı 96-86 mağlup eden Anadolu Efes:

galibiyetini aldı…

★

Bu kadar kahredici bir ortamda…

Ulusal başarı olarak kabul etmemiz gereken bu galibiyetin bari:

Tadını çıkaralım…

Olmaz ama

Erdoğan:

“Siyasette ebedi olarak dargınlık, kırgınlık, küskünlük olmaz…”.

★

İsrail Devleti’nin kurucu Başbakanı Ben Gurion şöyle demişti:

“Affet ama unutma…”.

★

Bizim yanlışımız:

Hem affedip… Hem unutmak…