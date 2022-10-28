Filimden ATATÜRKçüler!..

Seçimin zora girdiğini gören saray, dara düşünce çareyi ATATÜRK’e sarılmakta buldu!..

Saraydan servisi yapılan ““Türkiye Yüzyılı” kısa propaganda filminde bol bol ATATÜRK var… Milli, silah sanayimizde yapılan çalışmalara en ufak bir itirazımız olmaz. Daha fazlası yapılsın. Ancak, tank-palet fabrikamızın Katarlılara satılmasını, ülkenin en stratejik kuruluşlarının, limanlarının “özelleştirme” bahanesi ile peşkeş çekilmesini unutmamız mümkün değil!.. Başta Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) olmak üzere, ulu önderin Türk Milleti’ne miraslarının nasıl yok edildiği, çarçur edildiği hafızalarımızda sımsıcak duruyor.

“Türkiye Yüzyılı” propaganda atağı ile AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın saçmalamalarını unutturacaklarını mı sanıyorlar?.. O zaman çok samimi bir sınav önlerinde duruyor;

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Mahir Ünal hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurunda, Mahir Ünal’ın büyük tepki çeken , “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmişti.‘ ve ‘Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz.” sözlerine yer verilerek, “Burada, halkın kendi konuştuğu dili esas alarak yapılan bir devrim ayaklar altına alınmış, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir milli mücadele diğer değişimlerle kıyaslanarak küçültülmeye çalışılmış, kasıtlı şekilde yanlış bilgi verilerek Cumhuriyet devrimlerinin Türk halkını yok etmeye yönelik bir hareket olduğu söylenmiş, bir milletin asırlardır biriktirdiği kültür değerleri aşağılanmış, kasıtlı şekilde söylenen yalanlarla Cumhuriyet değerleri ve devrim önderleri düşman gibi gösterilmiştir. Bu söylemde bulunan kişi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir mensubu olduğunu, aşağıladığı ve küçük gördüğü devrimler ve değerler sayesinde koltuğu işgal ettiğini unutmuştur” denildi.

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AKP’li Mahir Ünal hakkında yapılan suç duyurundan;

–Malumunuz olduğu üzere, 5816 Sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun’unda;

“Madde 1 – Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Atatürk’ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk’ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.

Yukardaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.

Madde 2 – Birinci maddede yazılı suçlar; iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumi veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunacak ceza yarı nispetinde artırılır.

Birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.” denmiştir.

Bu kapsamda, ilgili kanunun 1. Maddesi uyarınca şüphelinin atılı suçu işlediği açık olmakla birlikte, bir organizasyon kapsamında yapılan ve ulusal basında da yer alan işbu açıklama ile herkesin görebileceği şekilde hakaret edildiği, dolayısıyla aynı kanunun 2. Maddesi uyarınca ağırlaştırıcı sebeplerin de uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir.

Bunun yanında, TCK’nın 301. Maddesi’nin 1. Ve 2. fıkrasında;

“Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Devletin askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.” hükmü yer almakta iken, aynı kanunun 216. maddesinde;

“Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Bu haliyle, yukarıda bahsedildiği üzere, TBMM Kahramanmaraş Milletvekili tarafından yapılan açıklama ile hem Türk Milleti hem de Cumhuriyet devrimleri alenen aşağılanmış, TCK’nın 216. Maddesi’nde düzenlenen suç işlenmiştir.

TALEP VE SONUÇ: Yukarıda açıklanan ve re’sen göz önüne alınacak sebeplere binaen; şüpheli Mahir ÜNAL hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kovuşturma aşamasına geçilmesi için kamu davası açılmasını talep ederiz.

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Film çevirmekle ATATÜRKçü olunmaz!.. Bugüne kadar ATATÜRK’e karşı işlenen aşağılık suçları hep görmezlikten geldiniz hatta teşvik ettiniz!.. “Hidayete erdik. Mustafa Kemal ATATÜRK’e bugüne kadar yaptığımız tüm hakaretlerden büyük pişmanlık duyuyoruz” diyorsanız… Bana pek inandırıcı gelmez ama işte önünüzde büyük bir sınav var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na baskı yapıp, dosyanın sümen altı edilmesine, takipsizlik kararı verilmesine sebep olmayın. Yargıyı rahat bırakın da Mahir Ünal mahkemede hesap versin!..

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Ulu Tanrı, tüm şehitlerimizle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun kahraman silah arkadaşlarına rahmet etsin. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun.