Fenerbahçe’de umut var

Fenerbahçe takımı Jorge Jesus yönetiminde ilk ciddi ve resmî maçına çıktı. Arao savunmayı çok iyi organize ediyor. Geriden uzun isabetli top atarak ileride takımı hücuma çıkarıyor. King henüz kondisyon ve fizik olarak hazır değildi. Ancak Jesus hoca Fenerbahçe takımının geçen yıldan farklı olarak oyun mantalitesini bariz değiştirmiş. Jesus’un tecrübesini ve ağırlığını oyuncular peşinen kabul etmişler ki koşmayan, dağınık oynayan, yerini kaybeden bir tek oyuncu yoktu.

Risksiz, koşarak, rakibe presle, mücadele ederek oynayan Fenerbahçe’nin oyuncuları ilk yarı boyunca üç gol pozisyonu buldu, ancak değerlendiremedi. Fenerbahçe takım olmuş, oyuncularda yardımlaşma ve oynama, kazanma isteği yüksekti. Osayi, Ferdi, Arao ve Rossi dikkat çekiciydiler. Serdar Aziz ise hala eski alışkanlıklarından pek kurtulmamış, takımı yavaşlatıyor. Serdar Dursun ve Arda oyuna

girince Fenerbahçe taraftarlarının ve sahadaki oyununun da havası değişti. Sonuç olarak Fenerbahçe, taraftarlarının istediği gibi, Avrupalı takımlara benzer şekilde koşan, rakibi seyre dalmayan, mücadele eden, pres yapan, topu kapmak için tırmalayan, bir takım olma yolunda.