Fenerbahçe’de çelişki vardı

Dünya Kupası’ndan sonra çok yavan bir maç değildi. Futbol kalitesi değil ama mücadele gücü yüksek, seyredilebilir maçtı. İlk yarı boyunca Fenerbahçe’de Crespo’nun rakiplerinden çaldığı toplar göze battı. Bu toplardan birinde King’in şutu kaleci Uğurcan’ın bakışları arasında üst direkte patladı, diğerinde Ferdi’nin gol pozisyonu korner ile sonuçlandı.

Trabzonspor’un Abdülkadir, Trezeguet, Gomez ile rakip kaleyi zorlamaları vardı. Visca ise kayboldu oyunda. Fenerbahçe’nin King-Batshuayi ve Valencia-King ile iki santraforla oynaması orta sahada üstünlüğü rakibine vermesine neden oldu. Gol yapma isteği iki takım oyuncularını anlamsız ofsaytlara ve top kayıplarına yöneltti.

57. dakikada Crespo’nun yine kontrolsüz bir şekilde Abdülkadir’e girişinde ikinci sarıdan kırmızı görmesi Fenerbahçe için iyi olmadı. Portekizlinin ilk sarı kartı görmemesi gerekirdi, çok amatörce bir hareketti.

Jorge Jesus’un hastalığı olan savunmasının tamamının orta sahaya kadar çıkması bu maçta da sorun oldu. Trezeguet’in çizgi halindeki Fenerbahçe defansının arkasına attığı topta Gomez, Trabzonspor adına golü yaptı, galibiyeti getirdi.

Bu sert, stresli maçı ciddiyetle yöneten hakem Halil Umut Meler ise yerinde kararlar ve kartlarla kazasız atlattı.