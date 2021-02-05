Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
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Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri açıklandı. Yarın Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde düdük Cüneyt Çakır’da olacak.

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig’in 24. haftasında görev alacak hakemleri açıkladı. Yarın saat 19.00’da oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır’ın görev yapacağı açıklandı.

FOTO: İHA

Süper Lig’in 24. haftasında düdük çalacak hakemler şu şekilde:

6 Şubat Cumartesi

13.30 Kasımpaşa – Atakaş Hatayspor: Bahattin Şimşek
16.00 A.Alanyaspor – Çaykur Rizespor: Mete Kalkavan
16.00 Medipol Başakşehir – Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler
19.00 Fenerbahçe – Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Şubat Pazar

13.30 BB Erzurumspor – Hes Kablo Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 MKE Ankaragücü – DG.Sivasspor: Burak Şeker
16.00 Y.Denizlispor – FT.Antalyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Beşiktaş – İH.Konyaspor: Halis Özkahya

8 Şubat Pazartesi

16.00 Gaziantep FK – Göztepe: Volkan Bayarslan
19.00 Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Erkan Özdamar

(İHA)

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