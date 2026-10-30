Sarı-lacivertlilerin patronunun gönlünde en son Almanya Milli Takımı’nı çalıştıran genç teknik adam yatıyor. Yönetim, Manchester United ve Leipzig’in de takımın başına getirmek istediği 39 yaşındaki dahiyi ikna etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açacak

Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım, marka değeri yüksek bir isim istiyor.

LİSTEDE ERNESTO VALVERDE VE STEFANO PİOLİ DE VAR

RAMS Park’ta alınan Galatasaray mağlubiyetinin ardından Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertliler için birçok isim gündeme gelse de Başkan Aziz Yıldırım’ın hedefi belli: Takımın başına marka değeri yüksek bir isim getirmek.

Kanarya’nın patronunun gönlünde yatan isim ise Julian Nagelsmann... Son olarak Almanya Millî Takımı’nı çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam için yönetim hızlı bir şekilde düğmeye bastı. İlk temas kuruldu, görüşmeler başladı.

KİMİ İSTERSEN OCAKTA ALIRIZ

Alman teknik adam için kesenin ağzını sonuna kadar açan sarı-lacivertliler, tüm şartları zorlayacak. Ayrıca genç çalıştırıcıya, istediği oyuncunun ocak ayında transfer edilebileceği de iletildi.

Fenerbahçe’yi Julian Nagelsmann konusunda en çok zorlayan durum ise 39 yaşındaki teknik adama Manchester United ve Leipzig’in de talip olması. Bu nedenle her ihtimali değerlendiren Kanarya’nın listesinde, Barcelona ve Athletic Bilbao’nun eski teknik direktörü Ernesto Valverde ile Milan’ı şampiyonluğa taşıyan Stefano Pioli de bulunuyor.