Fantezi kurmak cinselliği nasıl etkiler?

Cinsel fanteziler ve kurgular ilişkinin devamlılığı için vazgeçilmez unsurlardır. Ancak eşlerin rızasıyla ve mutlaka dozunda olmalıdır…

Cinsel hayatımızı nasıl yeniden canlandırabiliriz?

SORU:

6 yıldır evliyim, 32 yaşındayım. Eşimin cinsel isteksizliği ve sertleşme sorunu için gittiğimiz terapist fantezi kurmamızı, erotik filmler seyretmemizi önerdi. Bu işe yaradı ama bunları yapmadan birlikte olamaz hale geldik. Bu durum sizce normal mi? K.V./ Kayseri

CEVAP:

Nasıl ki bir araç yakıtsız ilerlemezse cinsel yaşam da fantezisiz ilerleyemez kısa zamanda rutine dönüşerek haz alınmayan göreve dönüşür. İşte bu nedenle mutlu ve uzun süreli bir cinsel yaşam için cinsel fan­tezi gereklidir. Gittiğiniz terapist bu anlamda doğru bir öneride bulunmuştur. Bununla birlikte cinsel fanteziler vazgeçilmez olmuş ise, iki eşin ortak beklentileri yerine eşler­den yalnızca birinin istekleri doğrultusunda gelişiyorsa orada bir sorun var demektir. Yani o çift ilişkisinde cinsel fanteziler eşten daha önemli olmaya başlamış, eş sadece bir araca dönüşmüştür. Sizin durumunuz­da fantezilerin ilişkinizde çok fazla yer kapladığı anlaşılıyor. Böyle bir durumda fantezileri yeniden gözden geçirerek zaman zaman sadece birbirinize odaklandığınız bir cinsel yakınlık yaşamayı deneyebilir sonuca göre farklı adamlar atabilirsiniz.

Yakınlaşmanın başka bir yolu yok mu?

SORU:

32 yaşındayım, 4 yıl önce evlendim. Eşimde vajinismus sorunu vardı, tedavi oldu ama hiçbir zaman tam anlamıyla bir cinsel hayatımız olmadı. Eşim beni sürekli reddediyor. Yakınlaşmak için ne yapabilirim? S.A./Giresun

CEVAP:

Cinsel yaşamda reddedilmek kadın olsun, erkek olsun oldukça kötü hissettiren, gururu inciten bir durumdur. Hele de bu sürekli olursa ilişki için tehlikeli sonuçları olabilir. Başlangıçta ilgi ve arzusu olan eş zamanla eşine karşı tüm ilgisini kaybede­bilir. Çünkü kimsenin sevgisi sonsuz de­ğildir. Herkesin bir kırılma eşiği ve kopma noktası vardır. Sizin durumunuzda eşiniz vajinismus geçmişinden dolayı sizden çok cinsel yakınlığı reddediyor olabilir. Eşiniz yaşadığınız cinsellikte yeterince uyarılmı­yor ve haz alamıyor, ağrı ve acı çekmeye devam ediyor olabilir. Cinselliğin dışında da ilgili ve romantik bir eş olarak duy­gusal yakınlığı artırarak cinsel yakınlığa zemin hazırlayabilirsiniz. Bütün çabanıza rağmen cinsel hayatınızda düzelme olmu­yorsa bir cinsel terapistten profesyonel destek almanız uygun olur.

Tatmin olamamamın sebebi ne olabilir?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Evlenmeden önce mastürbasyon yapıyordum. Cinsel ilişkide tatmin olamıyorum. Sorun nedir? G.G./İstanbul

CEVAP:

Cinselliğin eşler arasında sadece fizyolojik boyutuyla değerlendirilmemesi gerekir. Aynı zamanda sosyal ve psikolojik boyutu özellikle kadın için daha önemlidir. Cin­sel ilişki sırasında kendinizi partnerinizin karşısında nasıl hissettiğiniz, sizi orgazm olmaktan alıkoyan psikolojik etkileri konu­sunda uzmanın aydınlatmasına ihtiyacınız olacaktır. Evlilikte iletişim biçiminiz, ilişkide sizi rahatsız eden davranış ve tutumların ne olduğu konusunun gözden geçirilmesi ve sonrasında eşinizin de katılacağı cinsel terapiyle tedavinizin düzenlenmesi gerekir.