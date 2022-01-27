Facia haberi geldi: Maalesef can kayıpları var! AFAD’dan açıklama

Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Horasan ilçesinin kırsal Kadıcelal Mahallesi’ne 5 kilometre uzaklıktaki 15 haneli Çayanyurdu mezrasının su deposunda, su azalınca bölge halkı çalışma başlattı.

Mezrada oturan akraba Abdullah ve Cüneyt Aktaş, depoya su sağlayan kaynağı kontrol ederken, tepeden kopan kar kütlesi üzerlerine düştü. Abdullah ve Cüneyt Aktaş’ın çığ altında kaldığı belirtilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

“YOLU AÇMAK 5-6 SAAT SÜRER”

Kadıcelal Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Demir, “Mezradaki depoya su az geliyormuş. Abdullah ve Cüneyt Aktaş, suyun kaynağında inceleme yapmak isterken üzerlerine çığ düşmüş. Son günlerde artan yağış sebebiyle mezraya giden yol kapalı. İş makineleriyle açılmak istense 5-6 saat sürer. Bölgeye ya helikopter ya da paletli kar üstü araçla ulaşım sağlanabilir” dedi.

VALİLİK: YOL AÇMA VE ARAMA-KURTARMAYA GECİKMEDEN BAŞLANDI

Erzurum Valiliği, çığ düşmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yol açma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, “İlimiz Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi Çayanyurdu mezrasında su deposundaki kesintiyi kontrol amaçlı giden iki vatandaşımızın üzerine tepeden kopan kar kütlesi düşmüştür. İhbar üzerine AFAD, Jandarma, Emniyet, Karayolları, Belediye, UMKE, 112 sağlık ekiplerimiz ile Snowtrack araçlarımız bölgeye sevk edilerek yol açma, arama ve kurtarma faaliyetlerine gecikmeksizin başlamıştır” denildi.

6 KİŞİLİK AKİP KAR ÜSTÜ ARAÇLA GİTTİ

Çığdan sonra Erzurum’dan hareket eden 3 AFAD ekibi ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait paletli karüstü araç Horasan’ın Kadıcelal Mahallesi’ne ulaştı.

Paletli kar üstü araçla 6 kişilik AFAD ekibi, çığ bölgesine hareket ederken, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri, iş makinelerinin öncülüğünde bölgeye hareket etti. İş makineleri yer yer 1 metreye ulaşan karı temizleyerek yolu açarken, ekipler de onları takip ediyor.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Erzurum ili Horasan ilçesinde bugün 15.00 sularında çığ meydana gelmiş olup, 2 vatandaşımızın çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Vatandaşlarımıza ulaşılması amacıyla Erzurum AFAD Müdürlüğünden 3 ekip ile JAK ekipleri olay yerine sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

ERZURUM-İSPİR YOLU DA KAPANDI

Erzurum-İspir yolu Gölyurt geçişinde de şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı.

O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Erzurum’un Horasan ilçesinde çığ düşmesi nedeniyle kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

(İHA)