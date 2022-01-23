Evlilik ve çift ilişkisinde yatak ölümü nedir?

Yatak ölümü eşlerin artık birbirini bir cinsel partner olarak görmediği, arzulamadığı, cinsel olarak hiçbir şeyin yaşanmadığı durumu tanımlar…

Evliliğimizin sonu nereye varır?

SORU:

Ben 33 yaşındayım, beş yıldır evli bir kadınım. İki yıldır eşim bana elini sürmüyor adeta kardeşi gibi davranıyor, nedenini sorduğumda çok çalıştığını ve yorgun olduğunu söylüyor. Böyle evlilik olur mu, bunun sonu nereye gider? Ş.İ./ Kütahya

Günlerce seks yapmama olarak bilinen yatak ölümü daha çok evde kardeş gibi olduk, evliliğimiz kâğıt üstünde, eş ha­yatımız yok gibi sözlerle dile gelir. Böyle çiftler evlilik birliğinin devamı açısından riskli çiftlerdir, çünkü cinsellik bir ihti­yaçtır ve evlilik ilişkisi içinde karşılanma­dığında çeşitli sorunlara neden olabilir. Pornografi eşliğinde mastürbasyon bağımlılığı, evlilik dışı ilişkiler bu riskler­den sadece birkaçıdır. Yatak ölümünün birçok sebebi vardır. Bunların başında cinsel isteksizlik ve cinsel doyum eksik­liği gelir. Erkeklerde performans kay­gısı ve sertleşme sorunları, kadınlarda ağrılı ilişki ya da orgazm güçlüğü ve çift ilişkisinde ki çatışmalar yatak ölümünün en önemli nedenleridir. Buna diğer cinsel işlev bozukluklarını, mahremiyet eksik­liğini, yoğun ve stresli çalışma koşulları da eklenebilir. Yatak ölümü deneyimli bir cinsel terapistten profesyonel destek alarak çözülebilir bir sorundur.

Bu problemden nasıl kurtuluruz?

SORU:

Eşim aynı anda orgazm olmaya takılmış durumda, ne kadar uğraşırsak uğraşalım olmuyor, bu yüzden bende cinsel isteksizlik başladı. Bunu nasıl başarırız? H.L./Bursa

Orgazm refleksi sempatik sinir sistemi olarak bilinen otomatik davranışları kontrol eden bir sistem tarafından yönetilir. Bir kişi ne zaman hapşıracağını tam olarak kontrol edemezse, orgazm olacağı zamanı da kontrol edemez. Söz konusu iki kişinin aynı anda boşalması olduğunda bu uyum daha da zorlaşır. Bununla birlikte sık ve düzenli cinsel hayatı olan çiftler zaman içinde bir cinsel uyum yakalayıp neredeyse eş za­manlı boşalma yaşayabilir. Bunu bir hedef olarak koymak cinselliğin doğal akışını bozarak boşalma ve uyarılma bozuklukları­na neden olabilir. Sizin sonuç yerine sürece odaklanmanız yaşadığınız anın keyfini çıkartmanız önerilebilir.

Cinsel hayatımız zarar görür mü?

SORU:

3 yıldır evli bir kadınım. Eşim benim isteklerimi ancak cinsel birliktelik yaşayacağımız zamanlar duyuyor. Bu nedenle ben de ancak istediğim şeyleri yaptığında onunla birlikte oluyorum. Bu durum ilişkimizi yıpratır mı? R.Y./Tokat

Birçok toplumda cinsellik sanki sadece erkeklerin haz aldığı bir eylem gibi görülür. Kadının ise adeta erkeği memnun etmek için istemeden yaptığı bir görevdir. Böyle olunca erkeklerin seks yapmak için eşleri­ni ikna etmeleri bunun için bazı istek ve ko­şulları kabul etmeleri beklenir. Bu nedenle cinselliğin bir alış-veriş gibi görüldüğü bazı toplumlarda kadının isteklerinin yerine ge­tirilmesi için cinselliği bir ödül ya da ceza gibi kullanması sık görülen bir durumdur. Cinsellik evlilikte fiziksel ve duygusal yakınlığın en üst seviyesidir ve pazarlık ko­nusu yapılmayacak kadar önemlidir. Hatta her cinselliğin sonunda bir istek geleceğini düşünen erkek giderek cinsellikten uzak­laşır. Bu şekilde bir davranış zamanla çift ilişkisindeki uyumu bozarak ciddi cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir.