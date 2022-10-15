Evde bakım yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerinin vurguladı.

Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyleri aileleri yanında desteklemenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Yanık, bu kapsamda, 2006’da başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini anımsattı.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını hatırlatan Yanık, şunları kaydetti:

“Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 559 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim.” (AA)