Erotik film bağımlılığı cinselliği bitirebilir!

Gerçeklikten ve duygudan uzak, mekanik bir cinselliğin sunulduğu erotik filmler; çiftlerin cinsel yaşamını olumsuz etkiliyor…

Normal bir cinsellik yaşayamaz mıyız?

SORU:

12 yıldır evliyim. Eşim sürekli açık, saçık filmler izliyor, benden orada gördüklerini yapmamı istiyor. Kabul etmeyince yatağını ayırıyor. Normal bir cinsel hayatımız olması için ne yapabilirim? H.B./İstanbul

CEVAP:

Çiftlerin cinsel yaşamında bazı fantezilerin olması normaldir. Fanteziler ancak bazı kurallara uyulduğunda ilişkiye renk katar. Bu kuralların başında karşılıklı rızanın olması ve hiçbir şekilde zorlamanın olmaması gelir. Ayrıca bu fanteziler eşlerin değerlerine ters düşmemeli, risk içermemeli ve sağlık açısından zararlı olmamalıdır. Sizin durumunuzda eşiniz istemediğiniz şeyleri yapmaya zorlayarak, kabul etmediğinizde darılıp cezalandırarak doğru davranmıyor. Eşinizle konuşarak bir porno yıldızı olmadığınızı ancak sınırlarınıza saygı duyduğu sürece bazı isteklerine açık olduğunuzu söyleyerek ilişkinizdeki sorunları aşabilirsiniz.

Eşimle yakınlaşmak için ne yapabilirim?

SORU:

Ben üç aydır evliyim. Görücü usulüyle evlendiğim için eşimi tanıma şansım olmadı. Bu yüzden ona dokunmak bana zevk vermiyor. Bu durumu nasıl aşarız? E.M./ İstanbul

CEVAP:

Sağlıklı ve mutlu bir cinsel yaşam için ten uyumu önemlidir. Çünkü ten uyumu; kişileri birbirine yaklaştırır, neşe ve mutluluk verir. Ten uyumunun önemli unsurları; tenin rengi, kokusu, verdiği his, tadı ve dokusudur. Size tavsiyem; eşinizle birlikte bir cinsel terapiste başvurarak eşinize karşı hissettiğiniz dokunamama duygusunun arkasında yatan nedenleri bulun. Eşler farklı kültürlerden gelip, farklı zevklere sahip olsa da; eğer birbirlerini gerçekten seviyorlarsa, tensel uyumsuzluk, karşılıklı anlayış ve sabırla çözülebilir.