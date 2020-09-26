Erken boşalma ameliyatla tedavi edilir mi?

Erkeklerde yaygın görülen bir sorun olan erken boşalmanın tedavisi mümkün mü? İşte yanıtı…

Bu sorunun bir çaresi var mı?

SORU:

10 yıldır evliyim ve 1 çocuğum var. Erken boşalma sorunu yaşıyorum ve bu durum evliliğimi olumsuz etkiliyor. Bu durumu düzeltecek bir ilaç ya da ameliyat var mı? Ç.S./ İstanbul

CEVAP:

Erken boşalmanın nedeni daha çok ergen­lik veya ilk gençlik döneminde boşalma denetiminin öğrenilmemiş olmasıdır. Bo­şalma denetimi, tuvalet denetimi, yüzme, bisiklet sürme gibi herkesin öğrenebileceği bir beceridir. Sertleşme sorunu ise genel­likle erken boşalmanın ya da sertleşmeyi sağlayamamak ya da sürdürememekle ilgili performans kaygısının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu nedenle ikisini bir arada değerlendirmek gerekir. Psikolojik kökenli olan erken boşalma ve sertleşme sorunları cinsel terapi ile etkili ve kalıcı bir şekilde tedavi edilebilir. Bu nedenle yan etkileri olan ilaç kullanımı ya da geri dö­nüşü olmayan ameliyatlar gibi yöntemlere başvurmakta acele edilmemelidir.

İlişkiden neden haz almıyorum?

SORU:

28 yaşındayım, bir yıldır evliyim. Benim sorunum eşimle cinsel birliktelik yaşarken hiçbir şey hissetmemek. Sanki tüm bedenim uyuşturulmuş gibi oluyor, eşim ne yaparsa yapsın cinsel yönden uyarılma olmuyor, haz alamıyorum. Bu bir hastalık mı? B.A./ Adana

CEVAP:

Bazı kadınlar fiziksel temasta bulunuldu­ğunda rahat hissetmelerine rağmen cinsel uyarılmaya maruz kaldıklarında hiçbir şey hissetmediklerini söylerler. Buna cinsel anestezi denir. Cinsel sağlık bilimine göre bu gerçek bir cinsel fonksiyon bozukluğu değil daha çok başka bir ruhsal bozuklu­ğun yansımasıdır. Tutumlar, değerler, ço­cukluk travmaları, yetişkin travmaları gibi bütün faktörler kadının cinsel duygularını belirler. Özellikle olumsuz çocukluk yaşan­tıları ve cinsel travmalar bedene yabancı­laşma, beden duyumlarına duyarsızlaşma gelişebilir. Arka plandaki travma tedavi edilmedikçe cinsel heyecan ve uyarılmanın gerçekleşmez. Sizin durumunuzda eşinize karşı sabırlı ve anlayışlı olmalı eşinizin duygularını anlamaya çalışmalısınız.

Cinsellik niye koşullu yaşanır?

SORU:

12 yıldır evliyim. Eşim cinselliği fazla sevmiyor, benimle yalnızca aramız iyi olduğunda ya da beklentilerini karşıladığım zamanlarda seks yapıyor. Her zaman onun istediği gibi davranmak beni yordu, onun bu davranışı nasıl değişir? G.S./ Ankara

CEVAP:

Kadınlarda cinsel isteksizlik çoğu zaman psikolojik nedenlerden kaynaklanır. Özel­likle kadınların cinsel kimliğinin baskılan­dığı, eksik ve yetersiz görüldüğü toplum­larda kadınların cinselliğe ilgi duyması ve isteklerini dile getirmesi hiç kolay değildir. Ayrıca kadının cinselliğe ilgisiz ve mesafeli duruşu neredeyse bir namus ölçüsü ve itibar sebebidir. Erkekler ise cinsel yönden daha aktif ve talepkar olur. Sizin böyle bir ilişkide mutlu olmak için bu koşullu cinsel birliktelik döngüyü durdurmanız gerekir. Bunun için eşinizin duygusal ihtiyaçlarına duyarlı olmanız, cinsel birlikteliğin olmadı­ğı zamanlarda da ilgi ve sevgi göstermeniz faydalı olabilir. Bu döngüyü tüm çabalarını­za rağmen değiştiremezseniz bir uzmandan destek almanız uygun olur