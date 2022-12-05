Erkeklerde seks sonrası hüzün nedir?

Daha çok erkeklerde görülen, boşalmanın hemen ardından ya da yarım saat sonra ortaya çıkan şiddetli kas ağrısı, yorgunluk, baş ağrısı, anksiyete, depresif duygu durum gibi zihinsel belirtilerin görülmesine “seks sonrası hüzün” tıbbi adıyla Post Orgazmik Hastalık Sendromu (POIS) denir…

İlişkiden sonra niye böyle davranıyor?

SORU:

36 yaşında bir kadınım. Eşimle ne zaman bir cinsellik yaşasak ardından depres­yon benzeri durum yaşıyor ve bu durum bazen saatlerce sürebiliyor. Ben bunu acaba benimle ilgili bir duru mu diye kendimden biliyor üzülüyorum. Eşim neden böyle davranıyor? R.S./ Samsun

CEVAP:

İlk olarak 2002 yılında Waldinger ve Schweit­zer tarafından tanımlanan ve nadir karşı­laşılan POIS’in erkeklerde, cinsel ilişkide veya mastürbasyon sırasında boşaldıktan hemen sonra görülen bir semptomdur. Bu semptomu yaşayan kişilerde seks ve orgazm sırasında vücutta önemli hormonsal değişiklikler olur ve dopamin ve serotonin, diğer adlarıyla mutluluk hormonları en üst seviyede salgılanır. Bu hormonların en önemli özelliği haz duyusu sırasında salgı­lanmalarıdır. Ancak seksin sona ermesiyle birlikte dopamin ve serotonin seviyelerinde meydana gelen ani düşüş mutsuzluk, kaygı ya da tedirginliğe neden olur. POIS’i tedavi etmek için standart bir yöntem yoktur. İyi bir öyküden sonra dinamik yönelimli “cinsel terapi” ile çözüm mümkün olur.

Cinsel isteksizlikle nasıl başa çıkılır?

SORU:

Bir yıldır evli bir kadınım. Kalabalık bir ailede ve kapalı bir çevrede yetiştim. Hiç­bir şekilde yalnız kalma, kendine bakma, kendi bedenin inceleme gibi ortamım olmadı. Cinsel istek sorunu yaşıyorum, bunun bir çözümü var mı? E.Z./ Konya

CEVAP:

Eşler arasında cinsel uyum ve doyum her şeyden önce kişinin kendi bedenini, cinsel istek ve arzularını, cinsel uyarılma karşı­sında bedensel tepkilerini, kendini cinsel hazza nasıl ulaştırdığını, eşinin bedenin, cinsel tepkilerini tanımakla başlar. Bunun tersi karanlık bir odada siyah bir kedi aramaya benzer, buluncaya kadar ömür biter. Kendi bedenin tanımayan birinin cinsel birliktelik sırasında rahat olması, kendini bırakabilmesi, istek ve arzularını dile getirmesi, eşinin tepkilerini anlaması mümkün değildir. Önce yalnızken sonra eşinizle birlikte belirli günlerde zaman ayırarak karşılıklı cinsel iletişim ve birbi­rinizi keşfetme egzersizleri yapabilirsiniz.

Kendi kendine tatmin aldatma sayılır mı?

SORU:

38 yaşında, 11 yıldır evli bir kadınım. Eşim başka şehirde çalıştığı için onun olmadığı zamanlarda kendi kendimi tatmin ediyorum. Ancak ne zaman kendimi tatmin etsem kendimi suçlu hissediyorum. Bunu yaparken eşimi aldatmış olur muyum? Ç.E./ Antalya

CEVAP:

Mastürbasyon eşi ya da partneri olma­yan kişilerin cinsel ihtiyaçlarını gidermek için başvurduğu doğal bir doyum yoludur. Abartılı ve yanlış yapılmadığı sürece zararlı değildir. Aldatma eşin bilgisi dışında onun yerine bir başkasıyla fiziksel ya da duy­gusal paylaşım içinde olmaktır. Bireysel bir eylem olan mastürbasyon bir aldatma eylemi değildir. Sizin durumunuzda mas­türbasyon eşinizle birlikte olmanın yerini almıyorsa, sürekli ve belli bir kişiyi erotize ederek gerçekleşmiyorsa doğal bir doyum şeklidir, herhangi bir şekilde suçluluk duy­mayı gerektiren bir durum değildir.