Erkeklerde idrar yolları enfeksiyonuna dikkat!

Erkeklerde idrar yolları enfeksiyonları kronikleşirse yaşam kalitesini düşürebileceği gibi cinsel yaşamı da olumsuz etkiler…

Hastalığım ereksiyon sorununa yol açar mı?

SORU:

Yaşım 41 ve bir yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. Düzenli olarak böbrek taşı düşürdüğüm için bir türlü geçmeyen idrar yolu iltihabı oluyor. Sertleşme sorunu da aynı zamanlarda başladı, bununla bir ilişkisi olabilir mi? E.D./ İstanbul

CEVAP:

Sertleşme sorunu organik ve psikolojik nedenlerin neredeyse yarı yarıya etkilediği bir cinsel işlev bozukluğudur. Genç erkek­lerde psikolojik nedenler, yaş ilerledikçe organik nedenler öne çıkmaya başlar. Psi­kolojik nedenler arasında başaramama korkusu, cinsel bilgisizlik, cinsel etkinlik sırasında partnerin olumsuz davranışları, devamlı sertleşmeyi düşünme, gerçekçi olmayan beklentiler ve cinsel mitler olabi­lir. İlerleyen yaşlarda ise, yüksek tansiyon, geçirilen bazı hastalıklar, kronikleşen idrar yolu iltihapları, kazaya bağlı trav­malar, kalp ve damar hastalıkları, yüksek kolesterol, prostat hastalıkları, depres­yon ve kullanılan bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları vb.) sertleşme sorununa neden olur. Sizin durumunuzda sürekli böbrek taşı düşürmenin neden olduğu kronik en­feksiyon üreme sistemini sorunlu bir hale getirdiği için cinsel isteği azaltmış olabilir.

Orgazm sorununa karşı ne yapılabilir?

SORU:

33 yaşında 20 gündür evli bir kadı­nım. İlişki sırasında orgazm olamıyo­rum. Eşimle birlikteyken orgazm taklidi yapıyorum. Bunu gerçekten yaşamak için ne yapabilirim? K.S./ Ordu

CEVAP:

Yeni evli kadınların eşleriyle cinselliği keşfetmeleri, alışmaları ve eşleriyle yaşa­dıkları cinsel ilişkide orgazm olabilmeleri zamanla gerçekleşen bir durumdur. Evli­lik öncesi klitoris uyarısıyla mastürbasyon yaparak doyuma ulaşan kadınlar için eşli ilişki başlarda hayal kırıklığı yaratabilir. Eşli ilişkiye geçişte mastürbasyonla vaji­nal ilişkiyi bütünleştirmeyi sağlamak, eski alışkanlığın yerini aşamalı olarak eş iliş­kisinin alması gerekir. Bunun için köprü manevrası dediğimiz bir teknikten yarar­lanılır. Söz konusu teknikte ilişki anında klitoris uyarısına devam edilir ve boşalma esnasında klitoris uyarı kesilerek orgazm eşin hareketleriyle tamamlanır.