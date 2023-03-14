Erkeklerde idrar yolları enfeksiyonuna dikkat!
Erkeklerde idrar yolları enfeksiyonları kronikleşirse yaşam kalitesini düşürebileceği gibi cinsel yaşamı da olumsuz etkiler…
Hastalığım ereksiyon sorununa yol açar mı?
SORU:
Yaşım 41 ve bir yıldır sertleşme sorunu yaşıyorum. Düzenli olarak böbrek taşı düşürdüğüm için bir türlü geçmeyen idrar yolu iltihabı oluyor. Sertleşme sorunu da aynı zamanlarda başladı, bununla bir ilişkisi olabilir mi? E.D./ İstanbul
CEVAP:
Sertleşme sorunu organik ve psikolojik nedenlerin neredeyse yarı yarıya etkilediği bir cinsel işlev bozukluğudur. Genç erkeklerde psikolojik nedenler, yaş ilerledikçe organik nedenler öne çıkmaya başlar. Psikolojik nedenler arasında başaramama korkusu, cinsel bilgisizlik, cinsel etkinlik sırasında partnerin olumsuz davranışları, devamlı sertleşmeyi düşünme, gerçekçi olmayan beklentiler ve cinsel mitler olabilir. İlerleyen yaşlarda ise, yüksek tansiyon, geçirilen bazı hastalıklar, kronikleşen idrar yolu iltihapları, kazaya bağlı travmalar, kalp ve damar hastalıkları, yüksek kolesterol, prostat hastalıkları, depresyon ve kullanılan bazı ilaçlar (tansiyon ilaçları vb.) sertleşme sorununa neden olur. Sizin durumunuzda sürekli böbrek taşı düşürmenin neden olduğu kronik enfeksiyon üreme sistemini sorunlu bir hale getirdiği için cinsel isteği azaltmış olabilir.
Orgazm sorununa karşı ne yapılabilir?
SORU:
33 yaşında 20 gündür evli bir kadınım. İlişki sırasında orgazm olamıyorum. Eşimle birlikteyken orgazm taklidi yapıyorum. Bunu gerçekten yaşamak için ne yapabilirim? K.S./ Ordu
CEVAP:
Yeni evli kadınların eşleriyle cinselliği keşfetmeleri, alışmaları ve eşleriyle yaşadıkları cinsel ilişkide orgazm olabilmeleri zamanla gerçekleşen bir durumdur. Evlilik öncesi klitoris uyarısıyla mastürbasyon yaparak doyuma ulaşan kadınlar için eşli ilişki başlarda hayal kırıklığı yaratabilir. Eşli ilişkiye geçişte mastürbasyonla vajinal ilişkiyi bütünleştirmeyi sağlamak, eski alışkanlığın yerini aşamalı olarak eş ilişkisinin alması gerekir. Bunun için köprü manevrası dediğimiz bir teknikten yararlanılır. Söz konusu teknikte ilişki anında klitoris uyarısına devam edilir ve boşalma esnasında klitoris uyarı kesilerek orgazm eşin hareketleriyle tamamlanır.