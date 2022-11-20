Erkekler cinsel sorunlarını neden gizler?

Toplumsal cinsiyet rollerine göre, erkeğin her daim güçlü görünmesi ve duygularını fazla göstermemesi gerekir. Söz konusu cinsellik olduğunda durum daha da hassaslaşır…

Eşimin bu problemi için ne yapabilirim?

SORU:

35 yaşındayım, eşimde erken boşalma var, ben bunu sorun yapmıyorum ama o çok üzülüyor. İçine kapanıyor ve ben­den uzaklaşıyor. Benimle duygularını paylaşsın istiyorum, bunun için onunla nasıl konuşmalıyım? Y.C./ Bursa

CEVAP:

Cinsel yaşantı her şeyden önce duygusal bir paylaşımdır, açıklık ve samimiyettir. Paylaşılmayan her duygu araya duvar örer ve yaşanan sorunların çözülmesini zor­laştırır. Zihin durumunuzda eşinizin erken boşalma sorununa fazlasıyla üzüldüğü ve suçluluk hissettiği düşünülebilir. Duygu­larını kendi içinde yaşayarak gözünüzdeki değerini korumaya çalışıyor. Eşinize onu sevdiğinizi ve sorunları birlikte çözebilece­ğinizi söyleyerek kendini açması konusun­da cesaretlendirebilirsiniz. Erken boşalma cinsel terapi ile kolaylıkla çözülebilecek bir erkek cinsel işlev bozukluğudur, utanma ya da çekinmeyi gerektiren bir durum değildir.

Normal bir ilişkinin süresi ne kadardır?

SORU:

Bir yıldır evli bir erkeğim. Eşimle ne zaman cinsel yakınlık yaşasak, kısa sürdüğünü ve tatmin olmadığını söylüyor. Bana göre yeterince uzun ön sevişme yapıyoruz ve ben tatmin oluyorum, onun da olması için ne kadar sürmesi gerekir? İ.D./ Samsun

CEVAP:

Standart bir cinsel birliktelik süresi söyle­mek oldukça zordur. Çünkü cinsel uyarıl­ma ve boşalma için gereken zaman eşlerin yaşı, genel sağlık durumu, evlilik süreleri, kendilerini ve eşlerini ne kadar tanıdıkları, yaratıkları erotik ortam, mahremiyet ko­şulları gibi birçok değişkene bağlıdır. Sorun genellikle erkeklerde uyarılma ve boşalma için gereken sürenin kısa, kadınlarda ise çok daha uzun olmasından kaynaklanır. Düzenli ve sık bir cinsel yaşamı olan çiftler zamanla birbirlerine alışarak her ikisi içinde tatminkâr bir cinsel ilişki süresin­de anlaşırlar. Yapılan çalışmalar boşal­ma denetimi olan bir erkekle cinsellik algısı pozitif, bedenin tanıyan bir kadının kolaylıkla uyum sağlayabileceğini, yaklaşık 15-25 dakikalık bir cinsel yakınlıkla tatmin olabileceğini gösteriyor. Sizin durumunuz­da eşinizin ihtiyaçlarına odaklanmanız durumunda her ikiniz içinde keyifli bir cinsellik yaşayabilirsiniz.

Beni anlaması için ne yapabilirim?

SORU:

24 yaşında yeni evli bir kadınım. Kapalı bir çevrede yetiştiğim için biraz utan­gacım, eşimle her şeyi konuşamıyorum, onun beni anlamasını bekliyorum. Eşimin beni daha iyi anlaması için ne yapabilirim? T.D./ Afyon

CEVAP:

İnsanların birbirlerinin duygularını kendi­ni onun yerine koyarak anlamaya empati denir. Empati yakın ilişkilerde sağlıklı bir iletişim için olması gereken bir durumdur. Empati cinsel uyum için de gereklidir. Partnerin cinsel arzularına ve kendince olan zevk yoluna dair fikir sahibi olmak olarak tanımlanan cinsel empati, sağlıklı cinsel yaşamın özünü oluşturur. Sağlıklı ve mutlu cinsel yaşamın olmazsa olmaz­larından olan ve ruha şifa veren cinsel empati, cinsel yaşamda doyuma ulaşma­nın ve partner uyumunun da önemli şart­larından biridir. Cinsel empati için istek ve arzuları karşılıklı dile getirmek, bunları bir eyleme planına dönüştürmek gerekir.