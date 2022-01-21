Erdoğan’dan ‘Ukrayna ve Rusya’ açıklaması
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Erdoğan’dan ‘Ukrayna ve Rusya’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hâkim olmasına arabulucu olabiliriz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii’nde kıldı.

Erdoğan cuma namazının ardından Çamlıca Camii’nde yapımı devam eden İslam Medeniyetleri Müzesi’ni gezdi.

Erdoğan daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya gerilimindeki arabuluculuk girişimi konusunda, “Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına, barışın hakim olmasına biz arabulucu olmaya hazırız. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti bar. Bu arada Putin ile telefonla ya da Moskova’da görüşmemiz olabilir. Bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

OMICRON VAKALARI

Erdoğan, Omicron varyantının vaka sayılarının sorulması üzerine, şu yanıtı verdi:

*Şu anda Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oldu. Vakalarda artış oluyor ama olumlu istikamette geçiş de hızlı oluyor. Hastanelerimizde bizim herhangi bir sıkıntımız yok.

*Durum hastanelerde pozitif. Şu anda gelişmeler de olumlu. Buradan endişemiz yok.

*Her geçen gün bence daha iyiye gidiyoruz fakat vatandaşlarımızın da biraz dikkatli olması da önemli. Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat etmemiz isabetli olur.

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Erdoğan’dan ‘Ukrayna ve Rusya’ açıklaması
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