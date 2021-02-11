Enis Berberoğlu yeniden milletvekili
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Enis Berberoğlu yeniden milletvekili

MİT tırları davasında kesin hüküm giydiği için 4 Haziran 2020’de milletvekilliği düşürülen CHP’li Enis Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararına uyan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeniden İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e döndü.

CHP’li Enis Berberoğlu, TBMM Genel Kurulu’nda infazının durdurulması kararının okunmasıyla yeniden milletvekili vasıflarını kazandı. MİT tırları davasında kesin hüküm giydiği için 4 Haziran 2020 tarihinde Berberoğlu’nun milletvekilliği düşürülmüştü.

Berberoğlu’nun başvurduğu Anayasa Mahkemesi hak ihlali olduğuna karar vermişti. 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına uymamıştı. Berberoğlu ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne gitmişti.

Anayasa Mahkemesi’nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararına uyan 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının TBMM’de okunmasıyla Berberoğlu yeniden milletvekili haklarını kazandı.

(İHA)

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